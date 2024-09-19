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Ізраїль ухвалив рішення про масштабну військову операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану, — ЗМІ

19 вересня 2024 02:04
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ізраїль вирішив розпочати масштабну військову операцію проти Хезболли у Лівані
Армія Ізраїлю. Фото: LIGA.net
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Влада Ізраїлю, судячи з усього, прийняла рішення розпочати масштабну військову операцію проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. Про це свідчить ролик ізраїльського прем'єр-міністра.

Повідомляє Reuters та інші ЗМІ.

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У середу, 18 вересня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував у соцмережах 10-ти секундне відео, в якому пообіцяв повернути десятки тисяч жителів, евакуйованих із північних прикордонних районів на тлі зростання напруженості з "Хезболлою".

"Я вже казав, що ми безпечно повернемо жителів півночі до їхніх будинків. Саме це ми і зробимо", — заявив Нетаньягу.

Варто зазначити, що з території Лівану час від часу відбуваються обстріли північного прикордоння Ізраїлю. Напередодні ізраїльський міністр оборони Йоаа Галант заявив, що на північний кордон, де Ізраїль вже кілька місяців веде щоденну перестрілку з "Хезболлою", що підтримується Іраном, прямують додаткові сили, оскільки війна перейшла в нову фазу.

При цьому Reuters зазначає, що Нетаньягу у своєму зверненні не згадав про операцію, під час якої у вівторок, 17 вересня, дистанційно було підірвано тисячі пейджерів і портативних пристроїв, які використовували бойовики "Хезболли". ЗМІ повідомляли, що внаслідок цього сотні терористів отримали поранення.

Додамо, що вибухи пейджерів та інших пристроїв у представників "Хезболли" продовжились і вчора, 18 вересня.

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