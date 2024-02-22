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Испанские спецслужбы считают, что к смерти Кузьминова причастен Кремль, — СМИ

22 февраля 2024 20:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Испанские спецслужбы считают, что к смерти Кузьминова причастен Кремль, — СМИ
Военный летчик Максим Кузьминов. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Испанские спецслужбы уверены, что к смерти российского военного летчика Максима Кузьминова, причастен Кремль. Тем не менее официальные лица Испании воздерживаются от прямых обвинений в адрес России, отмечая необходимость завершения расследования.

Об этом сообщило издание El País в четверг, 22 февраля.

Причастность РФ к смерти Максима Кузьминова

По данным источников издания, если будут найдены убедительные доказательства причастности России, Мадрид обещает предпринять решительные действия.

El País указывает, что информация о смерти Кузьминова впервые появилась в пророссийских источниках. Несмотря на уверенность в причастности России к убийству, существуют сомнения относительно того, какое именно российское ведомство стоит за этим — ФСБ, Служба внешней разведки или ГРУ.

В то же время, испанские спецслужбы признают, что доказать прямую причастность Кремля будет сложно, поскольку предполагается, что убийство могли совершить наемные убийцы, которые уже покинули Испанию.

Предполагается, что Кузьминова могли обнаружить из-за его переписки с бывшей девушкой в России, когда он предложил ей приехать в Испанию. 

Что известно про Максима Кузьминова

Максим Кузьминов — капитан армии России. Он выступал против войны в Украине и связался с украинскими спецслужбами. Сбежав в Украину на вертолете Ми-8 9 августа 2023 года вместе с двумя другими военными, которые погибли, предположительно, при попытке скрыться на территории России.

Напомним, в испанском городе Ла Вильяхойоса нашли тело россиянина Максима Кузьминова, похитившего военный вертолет оккупантов для Украины.

Вскоре мадридский эксперт-криминалист Пабло Коста заявил, что  пилота Максима Кузьминова убили "крайне жестоко".

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