Іспанські спецслужби вважають, що до смерті Кузьмінова причетний Кремль, — ЗМІ

Військовий льотчик Максим Кузьмінов. Фото: Shutterstock

Іспанські спецслужби впевнені, що до смерті російського військового льотчика Максима Кузьмінова причетний Кремль. Проте офіційні особи Іспанії утримуються від прямих звинувачень на адресу Росії, наголошуючи на необхідності завершення розслідування.

Про це повідомило видання El País у четвер, 22 лютого.

Причетність РФ до смерті Максима Кузьмінова

За даними джерел видання, якщо буде знайдено переконливі докази причетності Росії, Мадрид обіцяє вжити рішучих дій.

El País вказує, що інформація про смерть Кузьмінова вперше з'явилася у проросійських джерелах. Попри впевненість у причетності Росії до вбивства, існують сумніви щодо того, яке саме російське відомство стоїть за цим — ФСБ, Служба зовнішньої розвідки чи ГРУ.

Водночас, іспанські спецслужби визнають, що довести пряму причетність Кремля буде складно, оскільки передбачається, що вбивство могли вчинити наймані вбивці, які вже покинули Іспанію.

Передбачається, що Кузьмінова могли виявити через його листування з колишньою дівчиною в Росії, коли він запропонував їй приїхати до Іспанії.

Що відомо про Максима Кузьмінова

Максим Кузьмінов — капітан армії Росії. Він виступав проти війни в Україні та зв'язався з українськими спецслужбами. Втік в Україну на гелікоптері Мі-8 9 серпня 2023 року разом із двома іншими військовими, які загинули, ймовірно, при спробі втекти на території Росії.

Нагадаємо, в іспанському місті Ла Вільяхойоса знайшли тіло росіянина Максима Кузьмінова, який викрав військовий вертоліт окупантів для України.

Незабаром мадридський експерт-криміналіст Пабло Коста заявив, що пілота Максима Кузьмінова вбили "вкрай жорстоко".