Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Іспанські спецслужби вважають, що до смерті Кузьмінова причетний Кремль, — ЗМІ arrow

Іспанські спецслужби вважають, що до смерті Кузьмінова причетний Кремль, — ЗМІ

22 лютого 2024 20:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Іспанські спецслужби вважають, що до смерті Кузьмінова причетний Кремль, — ЗМІ
Військовий льотчик Максим Кузьмінов. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Іспанські спецслужби впевнені, що до смерті російського військового льотчика Максима Кузьмінова причетний Кремль. Проте офіційні особи Іспанії утримуються від прямих звинувачень на адресу Росії, наголошуючи на необхідності завершення розслідування.

Про це повідомило видання El País у четвер, 22 лютого.

Причетність РФ до смерті Максима Кузьмінова

За даними джерел видання, якщо буде знайдено переконливі докази причетності Росії, Мадрид обіцяє вжити рішучих дій.

El País вказує, що інформація про смерть Кузьмінова вперше з'явилася у проросійських джерелах. Попри впевненість у причетності Росії до вбивства, існують сумніви щодо того, яке саме російське відомство стоїть за цим — ФСБ, Служба зовнішньої розвідки чи ГРУ.

Водночас, іспанські спецслужби визнають, що довести пряму причетність Кремля буде складно, оскільки передбачається, що вбивство могли вчинити наймані вбивці, які вже покинули Іспанію.

Передбачається, що Кузьмінова могли виявити через його листування з колишньою дівчиною в Росії, коли він запропонував їй приїхати до Іспанії.

Що відомо про Максима Кузьмінова

Максим Кузьмінов — капітан армії Росії. Він виступав проти війни в Україні та зв'язався з українськими спецслужбами. Втік в Україну на гелікоптері Мі-8 9 серпня 2023 року разом із двома іншими військовими, які загинули, ймовірно, при спробі втекти на території Росії.

Нагадаємо, в іспанському місті Ла Вільяхойоса знайшли тіло росіянина Максима Кузьмінова, який викрав військовий вертоліт окупантів для України.

Незабаром мадридський експерт-криміналіст Пабло Коста заявив, що пілота Максима Кузьмінова вбили "вкрай жорстоко".

смерть
вбивство
росіяни
Україна
Іспанія
ФСБ
військові
розслідування
Кремль
війна в Україні
Росія
авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

9 лютого 2024
Новина з відео

06:52 Плануєте висаджувати туї біля будинку — експерти відповіли, чи варто це робити

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

Актуальне по темі