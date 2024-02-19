В Испании убили россиянина, который похитил военный вертолет для Украины, — СМИ
В испанском городе Ла Вильяхойоса нашли тело россиянина Максима Кузьминова, похитившего военный вертолет оккупантов для Украины. По предварительной информации, его застрелили.
Об этом сообщил IL-corrispondente в понедельник, 19 февраля.
Убийство Максима Кузьминова
Издание пишет, что во вторник, 13 февраля, в городе Ла-Вильяхойоса Кузьминов был застрелен 12 выстрелами из огнестрельного оружия. После этого убийцы переехали его на автомобиле.
Мужчину застрелили в жилом квартале в Ла-Вила Жойоса на автостоянке.
В то же время СМИ, которое опубликовало фото якобы с места происшествия, не утверждает, что застреленным является Кузьминов.
На место убийства были направлены патрули Гражданской гвардии и местной полиции, а также медицинские службы. Однако, прибыв на место происшествия, они обнаружили, что человек уже был мертв.
Еще одно СМИ пишет, что застреленным мужчиной в Испании не является летчик, который украл вертолет для Украины.
Испанские издания указывают другой возраст погибшего и не раскрывают его личность. По предварительной информации, возраст мужчины, которого убили, 33 года, а Кузьминову — 28.
Информацию о вероятной смерти летчика впервые обнародовал проект Eureka News в соцсети X со ссылкой на "неофициальную информацию" от нацгвардии.
Спецоперация "Синица"
В августе 2023 года российский летчик Максим Кузьминов похитил военный вертолет оккупантов для Украины. Он сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны. Спецоперация называлась "Синица".
С Кузьминовым на борту Ми-8 были двое членов экипажа, которые не знали, куда летят. Вертолет приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что после успешной спецоперации Кузьминов получит полмиллиона долларов.
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