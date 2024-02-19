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В Испании убили россиянина, который похитил военный вертолет для Украины, — СМИ

19 февраля 2024 17:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Испании убили россиянина, который похитил военный вертолет для Украины, — СМИ
Максим Кузьминов. Фото: PAP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В испанском городе Ла Вильяхойоса нашли тело россиянина Максима Кузьминова, похитившего военный вертолет оккупантов для Украины. По предварительной информации, его застрелили.

Об этом сообщил IL-corrispondente в понедельник, 19 февраля.

Убийство Максима Кузьминова

Издание пишет, что во вторник, 13 февраля, в городе Ла-Вильяхойоса Кузьминов был застрелен 12 выстрелами из огнестрельного оружия. После этого убийцы переехали его на автомобиле.

Мужчину застрелили в жилом квартале в Ла-Вила Жойоса на автостоянке.

В то же время СМИ, которое опубликовало фото якобы с места происшествия, не утверждает, что застреленным является Кузьминов.

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Правоохранители и медики на месте происшествия. Фото: Casi Abierto

На место убийства были направлены патрули Гражданской гвардии и местной полиции, а также медицинские службы. Однако, прибыв на место происшествия, они обнаружили, что человек уже был мертв.

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Правоохранители и медики на месте происшествия. Фото: Casi Abierto

Еще одно СМИ пишет, что застреленным мужчиной в Испании не является летчик, который украл вертолет для Украины.

Испанские издания указывают другой возраст погибшего и не раскрывают его личность. По предварительной информации, возраст мужчины, которого убили, 33 года, а Кузьминову — 28.

Информацию о вероятной смерти летчика впервые обнародовал проект Eureka News в соцсети X со ссылкой на "неофициальную информацию" от нацгвардии. 

Спецоперация "Синица"

В августе 2023 года российский летчик Максим Кузьминов похитил военный вертолет оккупантов для Украины. Он сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны. Спецоперация называлась "Синица".

С Кузьминовым на борту Ми-8 были двое членов экипажа, которые не знали, куда летят. Вертолет приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. 

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что после успешной спецоперации Кузьминов получит полмиллиона долларов.

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