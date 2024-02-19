В Іспанії вбили росіянина, який викрав військовий вертоліт для України, — ЗМІ

Максим Кузьмінова. Фото: PAP

В іспанському місті Ла Вільяхойоса знайшли тіло росіянина Максима Кузьмінова, який викрав військовий вертоліт окупантів для України. За попередньою інформацією, його застрелили.

Про це повідомило IL-corrispondente у понеділок, 19 лютого.

Вбивство Максима Кузьмінова

Видання пише, що у вівторок, 13 лютого, у місті Ла-Вільяхойоса Кузьмінов був застрелений 12 пострілами з вогнепальної зброї. Після цього вбивці переїхали його автомобілем.

Чоловіка застрелили у житловому кварталі в Ла-Віла Жойоса на автостоянці.

Натомість ЗМІ, яке опублікувало фото начебто з місця події, не стверджує, що застреленим є Кузьмінов.

Правоохоронці та медики на місці події. Фото: Casi Abierto

На місце вбивства були направлені патрулі Цивільної гвардії та місцевої поліції, а також медичні служби. Однак, прибувши на місце події, вони виявили, що людина вже була мертва.

Правоохоронці та медики на місці події. Фото: Casi Abierto

Ще одне ЗМІ пише, що застреленим чоловіком в Іспанії не є льотчик, який викрав вертоліт для України.

Іспанські видання вказують інший вік загиблого і не розкривають його особу. За попередньою інформацією, вік чоловіка, якого вбили, 33 роки, а Кузьмінову — 28.

Інформацію про ймовірну смерть льотчика вперше оприлюднив проєкт Eureka News у соцмережі X з посиланням на "неофіційну інформацію" від нацгвардії.

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