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В Іспанії вбили росіянина, який викрав військовий вертоліт для України, — ЗМІ

19 лютого 2024 17:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Іспанії вбили росіянина, який викрав військовий вертоліт для України, — ЗМІ
Максим Кузьмінова. Фото: PAP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В іспанському місті Ла Вільяхойоса знайшли тіло росіянина Максима Кузьмінова, який викрав військовий вертоліт окупантів для України. За попередньою інформацією, його застрелили.

Про це повідомило IL-corrispondente у понеділок, 19 лютого.

Вбивство Максима Кузьмінова

Видання пише, що у вівторок, 13 лютого, у місті Ла-Вільяхойоса Кузьмінов був застрелений 12 пострілами з вогнепальної зброї. Після цього вбивці переїхали його автомобілем.

Чоловіка застрелили у житловому кварталі в Ла-Віла Жойоса на автостоянці.

Натомість ЗМІ, яке опублікувало фото начебто з місця події, не стверджує, що застреленим є Кузьмінов. 

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Правоохоронці та медики на місці події. Фото: Casi Abierto

На місце вбивства були направлені патрулі Цивільної гвардії та місцевої поліції, а також медичні служби. Однак, прибувши на місце події, вони виявили, що людина вже була мертва. 

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Правоохоронці та медики на місці події. Фото: Casi Abierto

Ще одне ЗМІ пише, що застреленим чоловіком в Іспанії не є льотчик, який викрав вертоліт для України.

Іспанські видання вказують інший вік загиблого і не розкривають його особу. За попередньою інформацією, вік чоловіка, якого вбили, 33 роки, а Кузьмінову — 28.

Інформацію про ймовірну смерть льотчика вперше оприлюднив проєкт Eureka News у соцмережі X з посиланням на "неофіційну інформацію" від нацгвардії. 

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росія
вбивство
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Україна
Іспанія

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