В ГУР подтвердили смерть Кузьминова в Испании
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили смерть российского пилота Максима Кузьминова. В августе прошлого года он похитил Ми-8 для Украины.
Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Смерть Максима Кузьминова
"Можем подтвердить факт смерти", — заявил Юсов.
СМИ сообщают, что во вторник, 13 февраля, в городе Ла-Вильяхойоса Кузьминов был застрелен 12 выстрелами из огнестрельного оружия. После этого убийцы переехали его на автомобиле.
На место убийства были направлены патрули Гражданской гвардии и местной полиции, а также медицинские службы. Однако, прибыв на место происшествия, они обнаружили, что мужчина уже был мертв.
Спецоперация "Синица"
В августе 2023 года российский летчик Максим Кузьминов похитил военный вертолет оккупантов для Украины. Он сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны. Спецоперация называлась "Синица".
С Кузьминовым на борту Ми-8 были двое членов экипажа, которые не знали, куда летят. Вертолет приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что после успешной спецоперации Кузьминов получит полмиллиона долларов.
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