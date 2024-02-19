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В ГУР подтвердили смерть Кузьминова в Испании

19 февраля 2024 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР подтвердили смерть Кузьминова в Испании
Максим Кузьминов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили смерть российского пилота Максима Кузьминова. В августе прошлого года он похитил Ми-8 для Украины.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Смерть Максима Кузьминова

"Можем подтвердить факт смерти", — заявил Юсов.

СМИ сообщают, что во вторник, 13 февраля, в городе Ла-Вильяхойоса Кузьминов был застрелен 12 выстрелами из огнестрельного оружия. После этого убийцы переехали его на автомобиле.

На место убийства были направлены патрули Гражданской гвардии и местной полиции, а также медицинские службы. Однако, прибыв на место происшествия, они обнаружили, что мужчина уже был мертв.

Спецоперация "Синица"

В августе 2023 года российский летчик Максим Кузьминов похитил военный вертолет оккупантов для Украины. Он сотрудничал с Главным управлением разведки Министерства обороны. Спецоперация называлась "Синица".

С Кузьминовым на борту Ми-8 были двое членов экипажа, которые не знали, куда летят. Вертолет приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. 

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что после успешной спецоперации Кузьминов получит полмиллиона долларов.

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