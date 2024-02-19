У ГУР підтвердили смерть Кузьмінова в Іспанії

Максим Кузьмінов. Фото: скриншот

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили смерть російського пілота Максима Кузьмінова. У серпні минулого року він викрав Мі-8 для України.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Смерть Максима Кузьмінова

"Можемо підтвердити факт смерті", — заявив Юсов.

ЗМІ повідомляють, що у вівторок, 13 лютого, у місті Ла-Вільяхойоса Кузьмінов був застрелений 12 пострілами з вогнепальної зброї. Після цього вбивці переїхали його автомобілем.

На місце вбивства були направлені патрулі Цивільної гвардії та місцевої поліції, а також медичні служби. Однак, прибувши на місце події, вони виявили, що чоловік вже був мертвим.

Спецоперація "Синиця"

У серпні 2023 року російський льотчик Максим Кузьмінов викрав військовий вертоліт окупантів для України. Він співпрацював з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Спецоперація мала назву "Синиця".

З Кузьміновим на борту Мі-8 були двоє членів екіпажу, які не знали, куди летять. Гелікоптер приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.

Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що після успішної спецоперації Кузьмінов отримає пів мільйона доларів.