У ГУР підтвердили смерть Кузьмінова в Іспанії
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили смерть російського пілота Максима Кузьмінова. У серпні минулого року він викрав Мі-8 для України.
Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив представник ГУР Андрій Юсов.
Смерть Максима Кузьмінова
"Можемо підтвердити факт смерті", — заявив Юсов.
ЗМІ повідомляють, що у вівторок, 13 лютого, у місті Ла-Вільяхойоса Кузьмінов був застрелений 12 пострілами з вогнепальної зброї. Після цього вбивці переїхали його автомобілем.
На місце вбивства були направлені патрулі Цивільної гвардії та місцевої поліції, а також медичні служби. Однак, прибувши на місце події, вони виявили, що чоловік вже був мертвим.
Спецоперація "Синиця"
У серпні 2023 року російський льотчик Максим Кузьмінов викрав військовий вертоліт окупантів для України. Він співпрацював з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Спецоперація мала назву "Синиця".
З Кузьміновим на борту Мі-8 були двоє членів екіпажу, які не знали, куди летять. Гелікоптер приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані.
Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що після успішної спецоперації Кузьмінов отримає пів мільйона доларів.
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