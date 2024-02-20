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Испанский криминалист рассказал, как именно убили российского пилота Кузьминова

20 февраля 2024 23:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Испанский криминалист рассказал, как именно убили российского пилота Кузьминова
Российский пилот Максим Кузьминов. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский пилот Максим Кузьминов, который угнал российский военный вертолет в Украину, был убит в Испании 13 февраля 2024 года. По словам мадридского эксперта-криминалиста Пабло Коста, пилота убили "крайне жестоко".

Об этом пишет издание DW, которое пообщалось с испанским криминалистом.

Как убили российского пилота в Испании

Пабло Коста отметил, что в Кузьминова выпустили от 6 до 12 пуль, после чего по его телу проехал автомобиль, на котором убийцы скрылись с места преступления.

Эксперт напомнил, что убийство произошло на восточном побережье Испании, в приморском городе Вильяхойоса, провинция Аликанте, где живет много граждане России и Украины.

"Его тело было найдено у выезда из подземного гаража жилого комплекса в микрорайоне ''Бухта''. Считается, что убийцы — их было двое — ждали россиянина в гараже, где раздались первые выстрелы. Откуда Кузьминов пытался, но так и не смог, спастись бегством", — добавили в сообщении.

Осторожность убийц Кузьминова

Испанский правоохранитель считает, что Кузьминова убили "профессионалы", ведь чтобы не было никаких доказательств, они сожгли машину, которую использовали для побега. Также злоумышленники, чтобы выследить свою жертву, внимательно избегали видеокамер и визуальных контактов с местными жителями.

По словам эксперта, совершить такое убийство было не сложно.

"Учитывая, что в жилом комплексе, где произошло убийство, было мало людей. Речь идет о квартирах, которые владельцы используют только для отдыха в летнее время. Один из немногих жителей рассказал следствию, что ничего не знает о соседе-россиянине. Он видел его лишь несколько раз в дни, предшествовавшие убийству, и считал, что речь идет о рабочем, который занимается ремонтом квартир комплекса", — добавили в материале.

Напомним, 19 февраля стало известно, что в испанском городе Ла Вильяхойос нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова.

Позже в украинской разведке подтвердили его смерть.

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