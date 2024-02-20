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Іспанський криміналіст розповів, як саме вбили російського пілота Кузьмінова

20 лютого 2024 23:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Іспанський криміналіст розповів, як саме вбили російського пілота Кузьмінова
Російський пілот Максим Кузьмінов. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав російський військовий вертоліт в Україну, було вбито в Іспанії 13 лютого 2024 року. За словами мадридського експерт-криміналіста Пабло Коста, пілота вбили "вкрай жорстоко".

Про це пише видання DW, яке поспілкувалося з іспанським криміналістом.

Як вбили російського пілота в Іспанії

Пабло Коста зауважив, що в Кузьмінова випустили від 6 до 12 куль, після чого по його тілу проїхав автомобіль, на якому вбивці зникли з місця злочину. 

Експерт нагадав, що вбивство сталося на східному узбережжі Іспанії, в приморському місті Вільяхойоса, провінція Аліканте, де живе багато громадян Росії та України. 

"Його тіло було знайдено біля виїзду з підземного гаража житлового комплексу в мікрорайоні ''Бухта''. Вважається, що вбивці — їх було двоє—- чекали росіянина в гаражі, де пролунали перші постріли. Звідки Кузьмінов намагався, але так і не зміг, врятуватися втечею", — додали у повідомленні.

Обережність вбивць Кузьмінова

Іспанський правоохоронець вважає, що Кузьмінова вбили "професіонали", адже щоб не було жодних доказів, вони спалили автівку, яку використали для втечі. Також зловмисники, аби вистежити свою жертву, уважно уникали відеокамер та будь-яких візуальних контактів з місцевими жителями. 

За словами експерта, скоїти таке вбивство було не складно. 

"Враховуючи, що в житловому комплексі, де сталося вбивство, було мало людей. Йдеться про квартири, які власники використовують лише для відпочинку в літню пору. Один із небагатьох мешканців розповів слідству, що нічого не знає про сусіда-росіянина. Він бачив його лише кілька разів у дні, що передували вбивству, і вважав, що йдеться про робітника, який займається ремонтом квартир комплексу", — додали в матеріалі. 

Нагадаємо, 19 лютого стало відомо, що в іспанському місті Ла Вільяхойоса знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова. 

Пізніше в українській розвідці підтвердили його смерть.

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Іспанія
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