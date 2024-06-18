ЕС присоединился к Международной коалиции возвращения украинских детей

Украинские дети. Фото: slovoidilo.ua

Европейский Союз теперь является наблюдателем в Международной коалиции, которая занимается вопросом возвращения украинских детей, похищенных Россией. Решение об этом было принято после проведения саммита мира в Швейцарии.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во вторник, 18 июня.

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Боррель заявил, что сейчас пришло время действовать и вернуть тысячи детей, которых Россия насильственно депортировала из Украины.

"Согласно дискуссиям, состоявшимся во время Саммита мира в Украине, ЕС стал наблюдателем Международной коалиции за возвращение украинских детей. Пора действовать и вернуть все тысячи насильственно перемещенных и депортированных украинских детей", — написал Боррель в соцсетях.

Он также подчеркнул, что Россия "должна быть привлечена к ответственности за это ужасное и бесчеловечное преступление".

Напомним, NYT сделали материал о том, как россияне похищали украинских детей и незаконно вывозили их в РФ во время войны. Российские власти отрицают все обвинения, утверждая, что дети находятся в "безопасных условиях".

Ранее мы писали, что белорусские чиновники, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, продолжают сотрудничать с Россией в вопросе депортации украинских детей. Впоследствии на территории Белоруссии школьников переучивают по местным программам.