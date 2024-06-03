Росіяни викрадають і незаконно депортують український дітей — відеоматеріал NYT

Українські діти. Фото: AP nuotr.

NYT зробили матеріал про те, як росіяни викрадали українських дітей і незаконно вивозили їх до РФ під час війни. Російська влада заперечує всі обвинувачення, стверджуючи, що діти перебувають у "безпечних умовах".

Про це розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, посилаючись на відеоматеріал NYT у неділю, 2 червня.

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Важка доля український дітей

Українських дітей, які були незаконно вивезені до РФ під час війни, спіткала важка доля. Незважаючи на зусилля українського уряду та міжнародних організацій, що спрямовані на повернення дітей, тисячі малюків продовжують перебувати відокремленими від своїх родин. Росія не лише відмовляється співпрацювати у цьому питанні, а й розповсюджує пропаганду, що діти потребують "перевиховання". Деякі з них усиновлюються російськими сім'ями, а інші залишаються у дитячих будинках.

"Україна закликає світову спільноту посилити тиск на РФ для повернення дітей, але процес ускладнюється через політичні та бюрократичні перешкоди. Міжнародні організації, такі як ООН, продовжують працювати над тим, щоб забезпечити повернення дітей, однак швидких результатів досягти важко через опір російської влади та складну міжнародну ситуацію", — зазначив Єрмак.

Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Російська влада заперечує всі обвинувачення, стверджуючи, що діти перебувають у "безпечних умовах". Проте багато з них не можуть зберігати зв'язок з рідними та повернутися додому. У той час, коли Україна намагається повернути дітей, російська пропаганда активно просуває наратив про необхідність для них нових "домівок" та "виховання".

Десятки сімей продовжують сподіватися на повернення своїх дітей і намагаються знайти хоч якусь інформацію про їх долю. Але це питання досі залишається однією із найболючіших тем для української спільноти.

Допис Андрія Єрмака. Фото:скриншот

З початком війни в Україні у 2014 році, а особливо після масштабного вторгнення у 2022 році, мільйони дітей опинилися в зоні бойових дій або були змушені покинути свої домівки. Війна впливає на дітей як фізично, так і психологічно.

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