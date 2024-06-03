Россияне похищают и незаконно депортируют украинских детей — видеоматериал NYT

Украинские дети. Фото: AP nuotr.

NYT сделали материал о том, как россияне угоняли украинских детей и незаконно вывозили их в РФ во время войны. Российские власти отрицают все обвинения, утверждая, что дети находятся в "безопасных условиях".

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак , ссылаясь на видеоматериал NYT в воскресенье, 2 июня.

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Трудная судьба украинских детей

Украинских детей, незаконно вывезенных в РФ во время войны, постигла тяжелая судьба. Несмотря на усилия украинского правительства и международных организаций, направленных на возвращение детей, тысячи малышей продолжают находиться уединенными от своих семей. Россия не только отказывается сотрудничать в этом вопросе, но и распространяет пропаганду, что дети нуждаются в "перевоспитании". Некоторые из них усыновляются русскими семьями, а другие остаются в детских домах.

"Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ для возвращения детей, но процесс усложняется из-за политических и бюрократических препятствий. Международные организации, такие как ООН, продолжают работать над тем, чтобы обеспечить возвращение детей, однако быстрых результатов достичь трудно из-за сопротивления российской власти и сложной международную ситуацию" , - отметил Ермак.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Российские власти отрицают все обвинения, утверждая, что дети находятся в "безопасных условиях". Однако многие не могут сохранять связь с родными и вернуться домой. В то время, когда Украина пытается вернуть детей, российская пропаганда активно продвигает нарратив о необходимости для них новых "домов" и "воспитания".

Десятки семей продолжают надеяться на возвращение своих детей и пытаются найти хоть какую-нибудь информацию об их судьбе. Но этот вопрос до сих пор остается одной из самых болезненных тем для украинского сообщества.

Сообщение Андрея Ермака. Фото:скриншот

С началом войны в Украине в 2014 году, особенно после масштабного вторжения в 2022 году, миллионы детей оказались в зоне боевых действий или были вынуждены покинуть свои дома. Война оказывает влияние на детей как физически, так и психологически.

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