Викрадених українських дітей "виставили" на російському сайті усиновлення — FT

Українські діти. Фото: slovoidilo.ua

З початку повномасштабного вторгнення росіяни викрадають українських дітей в південних та східних регіонах країни. Відомо, що Росія вносить українських дітей, яких вона викрала, до пунктів усиновлення.

Про це повідомляє Financial Times у середу, 12 червня.

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Росіяни змінюють особисті дані, включаючи імена та вік дітей, щоб створити враження, що вони є корінними росіянами. Журналісти Financial Times, ідентифікували чотирьох викрадених дітей на російському вебсайті усиновлення, деякі з яких мали змінені імена та вік, що не відповідає їхнім українським документам.

"Використовуючи інструменти розпізнавання зображень та загальнодоступні записи, а також інтерв’ю з українськими чиновниками та родичами дітей, FT ідентифікувала та виявила чотирьох українських дітей на пов’язаному з російським урядом сайті усиновлення usynovite.ru", — йдеться у статті.

Ці діти були виявлені в різних регіонах Росії, включаючи Тульську область та Оренбурзьку область, а одна дитина була перевезена до окупованого Криму. Родини та близькі чотирьох дітей, яких виявила FT, утрималися від детального обговорення всіх обставин, посилаючись на страх перед тим, що Москва може перешкодити їх поверненню додому. Інші родини, діти яких були примусово перевезені до Росії, зазначили, що їхніх дітей примушували переглядати та виголошувати пропаганду Кремля, утримували проти їх волі, забороняли контакти з родиною та змушували отримувати російські документи. Багато хто розповів про психологічне та фізичне насильство з боку російських дітей та деяких опікунів.

FT підтвердила особистості дітей через Український центр захисту прав дитини (УЦЗПД), державний орган. Центр очікує на додаткове підтвердження щодо двох інших дітей, виявлених FT, на російських сайтах для всиновлення. Опікуни та українська влада до цього часу не знали про місцезнаходження цих дітей.

"Репортери вручну переглядали потенційні збіги, щоб обрати ті, які, швидше за все, відповідають дійсності. Через те, що дітям дали вигадані імена та вік, їх було б складно знайти іншими способами", — повідомляє видання.

Нагадаємо, NYT зробили матеріал про те, як росіяни викрадали українських дітей і незаконно вивозили їх до РФ під час війни. Російська влада заперечує всі обвинувачення, стверджуючи, що діти перебувають у "безпечних умовах".

Раніше ми писали, що білоруські чиновники, включно із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенко продовжують співпрацювати з Росією у питанні депортації українських дітей. Згодом, на території Білорусі школярів перевчають за місцевими програмами.