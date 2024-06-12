Угнанных украинских детей "выставили" на российском сайте усыновления — FT

Украинские дети. Фото: slovoidilo.ua

С начала полномасштабного вторжения россияне похищают украинских детей в южных и восточных регионах страны. Известно, что Россия вносит украинских детей, которых она похитила, в пункты усыновления.

Об этом сообщает Financial Times в среду, 12 июня.

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Россияне меняют личные данные, включая имена и возраст детей, чтобы создать впечатление, что они являются коренными россиянами. Журналисты Financial Times идентифицировали четырех похищенных детей на российском вебсайте усыновления, некоторые из которых имели измененные имена и возраст, не соответствующий их украинским документам.

"Используя инструменты распознавания изображений и общедоступные записи, а также интервью с украинскими чиновниками и родственниками детей, FT идентифицировала и обнаружила четырех украинских детей на связанном с российским правительством сайте усыновления usynovite.ru", — говорится в статье.

Эти дети были обнаружены в разных регионах России, включая Тульскую и Оренбургскую область, а один ребенок был перевезен в оккупированный Крым. Семьи и близкие четырех детей, обнаруженных FT, воздержались от детального обсуждения всех обстоятельств, ссылаясь на страх перед тем, что Москва может помешать их возвращению домой. Другие семьи, дети которых были принудительно перевезены в Россию, отметили, что их детей заставляли пересматривать и провозглашать пропаганду Кремля, удерживали против воли, запрещали контакты с семьей и заставляли получать российские документы. Многие рассказали о психологическом и физическом насилии со стороны российских детей и некоторых опекунов.

FT подтвердила личности детей через Украинский центр защиты прав ребенка (УЦСПД), государственный орган. Центр ожидает дополнительного подтверждения относительно двух других детей, обнаруженных FT, на российских сайтах для усыновления. Попечители и украинские власти до сих пор не знали о местонахождении этих детей.

"Репортеры вручную пересматривали потенциальные совпадения, чтобы выбрать те, которые, скорее всего, соответствуют действительности. Из-за того, что детям дали вымышленные имена и возраст, их было бы сложно найти другими способами", — сообщает издание.

Напомним, NYT сделали материал о том, как россияне похищали украинских детей и незаконно вывозили их в РФ во время войны. Российские власти отрицают все обвинения, утверждая, что дети находятся в "безопасных условиях".

Ранее мы писали, что белорусские чиновники, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, продолжают сотрудничать с Россией в вопросе депортации украинских детей. Впоследствии, на территории Белоруссии школьников переучивают по местным программам.