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Євросоюз став спостерігачем у Міжнародній коаліції повернення українських дітей

18 червня 2024 19:44
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Бригадир Софія
редактор
ЄС приєднався до Міжнародній коаліції повернення українських дітей
Українські діти. Фото: slovoidilo.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Європейський Союз тепер є спостерігачем у Міжнародній коаліції, яка займається питанням повернення українських дітей, яких викрала Росія. Рішення про це було ухвалено після проведення Саміту миру в Швейцарії.

Про це повідомив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у вівторок, 18 червня.

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Боррель заявив, що зараз прийшов час діяти і повернути тисячі дітей, яких Росія насильно депортувала з України.

"Відповідно до дискусій, що відбулися під час Саміту миру в Україні, ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Настав час діяти й повернути всі тисячі насильно переміщених і депортованих українських дітей", — написав Боррель у соцмережах.

Він також підкреслив, що Росія "має бути притягнута до відповідальності за цей жахливий і нелюдський злочин".

Нагадаємо, NYT зробили матеріал про те, як росіяни викрадали українських дітей і незаконно вивозили їх до РФ під час війни. Російська влада заперечує всі обвинувачення, стверджуючи, що діти перебувають у "безпечних умовах".

Раніше ми писали, що білоруські чиновники, включно із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, продовжують співпрацювати з Росією у питанні депортації українських дітей. Згодом на території Білорусі школярів перевчають за місцевими програмами.

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