Европейские фермеры отреагировали на решение Европарламента о торговле с Украиной

Чешские фермеры едут на тракторах. Фото: скриншот

Фермерские организации Европейского Союза одобрили решение Европарламента, которое выступило за укрепление защиты от импорта продовольствия. Призыв последовал после предложения Еврокомиссии о продлении торговой либерализации с Украиной.

Об этом сообщило издание Euractiv во вторник, 27 февраля.

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Отмена тарифов и квот для украинского экспорта

В конце января Еврокомиссия предложила продлить на один год отмену импортных квот и тарифов для украинского экспорта в ЕС, введя при этом меры защиты для агропродукции по требованию некоторых стран-членов ЕС.

Несмотря на введение защитных мер против избыточного импорта продуктов питания, шесть крупнейших ассоциаций фермеров и производителей пищевых продуктов в ЕС выразили опасения, что такие меры могут угрожать стабильности продовольственного рынка в ЕС.

На какие товары будет введена пошлина

Депутаты Европарламента в своем заявлении настаивают на том, что защитные меры должны распространяться на все отрасли, а "экстренный тормоз", первоначально предназначенный только для введения пошлин на мясо птицы, яйца и сахар, должен также включать зерновые, мед и масличные культуры.

В то время как Еврокомиссия предложила использовать превышение среднего уровня импорта за 2022-2023 годы как триггер для активации "экстренного тормоза", евродепутаты предложили опираться на довоенные показатели 2021-2022 годов.

Евродепутаты также предложили использовать средства из фонда в размере 50 миллиардов евро, предназначенного для Украины, для покупки и хранения продовольствия с целью стабилизации рыночных цен в случае их чрезмерного поступления.

Напомним, в Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, кто должен отвечать за рассыпанное зерно на границе.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, когда закончатся протесты польских фермеров на границе с Украиной.