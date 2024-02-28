Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Европейские фермеры отреагировали на решение Европарламента о торговле с Украиной arrow

Европейские фермеры отреагировали на решение Европарламента о торговле с Украиной

28 февраля 2024 09:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Европейские фермеры отреагировали на решение Европарламента о торговле с Украиной
Чешские фермеры едут на тракторах. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Фермерские организации Европейского Союза одобрили решение Европарламента, которое выступило за укрепление защиты от импорта продовольствия. Призыв последовал после предложения Еврокомиссии о продлении торговой либерализации с Украиной.

Об этом сообщило издание Euractiv во вторник, 27 февраля.

Читайте также:

Отмена тарифов и квот для украинского экспорта

В конце января Еврокомиссия предложила продлить на один год отмену импортных квот и тарифов для украинского экспорта в ЕС, введя при этом меры защиты для агропродукции по требованию некоторых стран-членов ЕС.

Несмотря на введение защитных мер против избыточного импорта продуктов питания, шесть крупнейших ассоциаций фермеров и производителей пищевых продуктов в ЕС выразили опасения, что такие меры могут угрожать стабильности продовольственного рынка в ЕС.

На какие товары будет введена пошлина

Депутаты Европарламента в своем заявлении настаивают на том, что защитные меры должны распространяться на все отрасли, а "экстренный тормоз", первоначально предназначенный только для введения пошлин на мясо птицы, яйца и сахар, должен также включать зерновые, мед и масличные культуры.

В то время как Еврокомиссия предложила использовать превышение среднего уровня импорта за 2022-2023 годы как триггер для активации "экстренного тормоза", евродепутаты предложили опираться на довоенные показатели 2021-2022 годов.

Евродепутаты также предложили использовать средства из фонда в размере 50 миллиардов евро, предназначенного для Украины, для покупки и хранения продовольствия с целью стабилизации рыночных цен в случае их чрезмерного поступления.

Напомним, в Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, кто должен отвечать за рассыпанное зерно на границе.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, когда закончатся протесты польских фермеров на границе с Украиной.

Европейский союз
торговля
Украина
фермеры
импорт
аграрии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей