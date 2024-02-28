Європейські фермери відреагували на рішення Європарламенту щодо торгівлі з Україною

Чеські фермери рухаються на тракторах. Фото: скриншот

Фермерські організації Європейського Союзу схвалили рішення Європарламенту, яке виступило за зміцнення захисту від імпорту продовольства. Заклик відбувся після пропозиції Єврокомісії про продовження торгової лібералізації з Україною.

Про це повідомило видання Euractiv у вівторок, 27 лютого.

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Скасування тарифів та квот для українського експорту

Наприкінці січня Єврокомісія запропонувала продовжити на один рік скасування імпортних квот та тарифів для українського експорту до ЄС, запровадивши при цьому заходи захисту для агропродукції на вимогу деяких країн-членів ЄС.

Попри введення захисних заходів проти надмірного імпорту харчових продуктів, шість найбільших асоціацій фермерів та виробників харчових продуктів у ЄС висловили побоювання, що такі заходи можуть загрожувати стабільності продовольчого ринку в ЄС.

На які товари введуть мито

Депутати Європарламенту у своїй заяві наполягають на тому, що захисні заходи повинні поширюватися на всі галузі, а "екстрене гальмо", спочатку призначене лише для введення мит на м'ясо птиці, яйця та цукор, має також включати зернові, мед та олійні культури.

Тоді як Єврокомісія запропонувала використати перевищення середнього рівня імпорту за 2022-2023 роки як тригер для активації "екстреного гальма", євродепутати запропонували спиратися на довоєнні показники 2021-2022 років.

Євродепутати також запропонували використати кошти з фонду у розмірі 50 мільярдів євро, призначеного для України, для купівлі та зберігання продовольства з метою стабілізації ринкових цін у разі їх надмірного надходження.

Нагадаємо, у Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, хто має відповідати за розсипане зерно на кордоні.

Раніше віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, коли закінчаться протести польських фермерів на кордоні з Україною.