Европарламент осудил решение об ограничении выезда за границу для украинских депутатов

Европарламент. Фото: Daniel Kalker

Европейский парламент выразил обеспокоенность ограничением для украинских депутатов в выезде за границу. Там считают это решение ограничением политической деятельности, в частности оппозиции.

Об этом говорится в резолюции Европарламента.

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Ограничение выезда депутатов за границу

"Европейский парламент выражает обеспокоенность ограничениями по зарубежным поездкам депутатов Верховной Рады Украины", — отметили евродепутаты.

Они считают, что это может рассматриваться как неизбирательное ограничение политической деятельности избранных народных депутатов, в том числе представляющих оппозицию.

Европарламент убежден, что нельзя пренебрегать во время войны каким-либо политическим ресурсом, который может представлять дело Украины на любом международном форуме.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал государства ЕС поддерживать Украину вооружением до тех пор, пока не наступит победа.

Также мы писали, что ЕС одобрил 13 пакет санкций против РФ. Под ограничения подверглись 106 физических и 88 юридических лиц.