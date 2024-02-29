Европарламент осудил решение об ограничении выезда за границу для украинских депутатов
Европейский парламент выразил обеспокоенность ограничением для украинских депутатов в выезде за границу. Там считают это решение ограничением политической деятельности, в частности оппозиции.
Об этом говорится в резолюции Европарламента.
Ограничение выезда депутатов за границу
"Европейский парламент выражает обеспокоенность ограничениями по зарубежным поездкам депутатов Верховной Рады Украины", — отметили евродепутаты.
Они считают, что это может рассматриваться как неизбирательное ограничение политической деятельности избранных народных депутатов, в том числе представляющих оппозицию.
Европарламент убежден, что нельзя пренебрегать во время войны каким-либо политическим ресурсом, который может представлять дело Украины на любом международном форуме.
Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал государства ЕС поддерживать Украину вооружением до тех пор, пока не наступит победа.
Также мы писали, что ЕС одобрил 13 пакет санкций против РФ. Под ограничения подверглись 106 физических и 88 юридических лиц.
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