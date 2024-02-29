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Европарламент осудил решение об ограничении выезда за границу для украинских депутатов

29 февраля 2024 21:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Европарламент осудил решение об ограничении выезда за границу для украинских депутатов
Европарламент. Фото: Daniel Kalker
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Европейский парламент выразил обеспокоенность ограничением для украинских депутатов в выезде за границу. Там считают это решение ограничением политической деятельности, в частности оппозиции.

Об этом говорится в резолюции Европарламента.

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"Европейский парламент выражает обеспокоенность ограничениями по зарубежным поездкам депутатов Верховной Рады Украины", — отметили евродепутаты.

Они считают, что это может рассматриваться как неизбирательное ограничение политической деятельности избранных народных депутатов, в том числе представляющих оппозицию.

Европарламент убежден, что нельзя пренебрегать во время войны каким-либо политическим ресурсом, который может представлять дело Украины на любом международном форуме.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал государства ЕС поддерживать Украину вооружением до тех пор, пока не наступит победа.

Также мы писали, что ЕС одобрил 13 пакет санкций против РФ. Под ограничения подверглись 106 физических и 88 юридических лиц.

Верховная Рада
граница
Еврокомиссия
народные депутаты
война в Украине

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