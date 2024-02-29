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Європарламент засудив рішення щодо обмеження виїзду за кордон для українських депутатів

29 лютого 2024 21:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Європарламент засудив рішення щодо обмеження виїзду за кордон для українських депутатів
Європарламент. Фото: Daniel Kalker
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Європейський парламент висловив занепокоєння щодо обмеження для українських депутатів у виїзді за кордон. Там вважають це рішення обмеженням політичної діяльності, зокрема, опозиції.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту.

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Обмеження виїзду депутатів за кордон

"Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженнями щодо закордонних поїздок депутатів Верховної Ради України", — зазначили євродепутати.

Вони вважають, що це може розглядатися як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних народних депутатів, зокрема тих, хто представляє опозицію.

Європарламент переконаний, що не можна нехтувати під час війни будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі.

Раніше Європарламент схвалив резолюцію, в якій закликав держави ЄС підтримувати Україну озброєнням до того часу, поки не настане перемога. 

Також ми писали, що ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Верховна Рада
кордон
Єврокомісія
народні депутати
війна в Україні

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