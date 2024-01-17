Польша просила Европейскую комиссию возобновить тарифные квоты для некоторых украинских продуктов, однако там отказали

Министр сельского хозяйства и развития села в Польше Чеслав Секерский. Фото:InfoResist

Европейская комиссия отказала Польше возобновить квоты на украинские продукты. Еврокомиссия готовит проект постановления о продлении беспошлинного режима для экспорта из Украины до середины 2025 года.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, передает Business Insider.

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"Проблема негативных последствий импорта из Украины становится все более заметной в странах Западной Европы и касается все более широкого спектра товаров, а не только зерна. Франция, Австрия и Германия говорят об угрозе рынкам зерна, птицеводства, фруктов и сахара. Эти страны говорят из числа. Другое, о необходимости возобновления тарифных квот, действие которых сейчас приостановлено по правилам ЕС. Польша поддерживает эти требования, мы обратились в Европейскую комиссию с просьбой восстановить тарифные квоты на некоторые чувствительные товары, но это было отклонено Еврокомиссией", — заявил чиновник.

По его словам "при соответствующей поддержке Еврокомиссии", могло быть приемлемым.

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По словам Секерского, Минагрополитики Польши выдвигает требования изменить положение в постановлении, среди прочих, по ускорению процедур защитных положений, включая возможность применения региональных защитных мер — если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельного государства-члена или региона.

Он добавил, что уже видны первые результаты польско-украинских переговоров по этому вопросу.

Сколько будет действовать запрет на импорт украинского зерна в Польшу

В январе 2024 года министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт зерна в страну будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне Европейского союза.

Напомним, спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер встретилась с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в Варшаве. Они обсудили поддержку и восстановление Украины.

Добавим, польское правительство против расширения беспошлинной торговли с Украиной. Поэтому министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский готовит письмо в Еврокомиссию.