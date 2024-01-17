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Єврокомісія відхилила прохання Польщі відновити квоти на українські продукти

17 січня 2024 14:26
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова
Польща просила у Європейську комісію відновити тарифні квоти для деяких українських продуктів, проте там відмовили
Міністр сільського господарства і розвитку села в Польщі Чеслав Секерський. Фото:InfoResist
31cf27d3-5af3-402b-9771-1ff1ef495000 - Анастасія Гришкова

Європейська комісія відмовила Польщі відновити квоти на українські продукти. Єврокомісія готує проєкт постанови про продовження безмитного режиму для експорту з України до середини 2025 року. 

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський, передає Business Insider.

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Польща просила у Європейську комісію відновити тарифні квоти для деяких українських продуктів

"Проблема негативних наслідків імпорту з України стає дедалі помітнішою в країнах Західної Європи й стосується дедалі ширшого спектра товарів, а не лише зерна. Франція, Австрія і Німеччина кажуть про загрозу ринкам зерна, птахівництва, фруктів і цукру. Ці країни кажуть, з-поміж іншого, про необхідність відновлення тарифних квот, дія яких зараз призупинена за правилами ЄС. Польща підтримує ці вимоги, ми звернулись до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі товари, але це було відхилено Єврокомісією", — заявив посадовець.

За його словами "за відповідної підтримки Єврокомісії", могло б бути прийнятним. 

Міністерство Польщі хоче запровадити механізм, який би захистив польських фермерів

За словами Сєкерського, Мінагрополітики Польщі висуває вимоги змінити положення в постанові, серед інших, щодо прискорення процедур захисних положень, включаючи можливість застосування регіональних захисних заходів — якщо ринкова проблема торкається не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону.

Він додав, що вже видно перші результати польсько-українських переговорів щодо цього питання. 

Скільки діятиме заборона на імпорт українського зерна в Польщу

У січні 2024 року міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський заявив, що заборона на імпорт зерна в країну діятиме, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні Європейського союзу.

Нагадаємо, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер зустрілася з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Варшаві. Вони обговорили підтримку та відновлення України. 

Додамо, польський уряд проти розширення безмитної торгівлі з Україною. Через це міністр сільського господарства країни Чеслав Сєкерський готує листа до Єврокомісії.

Польща
Єврокомісія
Україна

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