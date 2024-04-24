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Еврокомиссар сделал заявление о финансовой составляющей вступления Украины в ЕС

24 апреля 2024 23:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Еврокомиссар сделал заявление о финансовой составляющей вступления Украины в ЕС
Еврокомиссар Йоханнес Ган. Фото: Еврокомиссия
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Европейский комиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Ган считает, что вступление Украины в Европейский Союз не доставит значительных трудностей с финансовой стороны. Присоединение Украины может потребовать увеличения бюджета ЕС на 20%, однако в этом есть свои преимущества.

Об этом пишет DTS.

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По мнению Гана, вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета на 20%, но это будет необходимо в случае, если действующие правила предоставления сельскохозяйственной помощи и структурной поддержки в рамках Союза будут сохранены.

"Это звучит гигантски, но это соответствует лишь 0,2% европейского экономического производства, и это, безусловно, возможно", — отметил он.

Еврокомиссар отметил, что у Украины огромный экономический потенциал, поэтому это стоящая инвестиция. По его словам, увеличение бюджета ЕС в нынешних условиях означает дополнительные 200 млрд евро в течение семилетнего бюджетного периода.

Однако финансовая сторона — это меньше всего, что беспокоит Гана, а большей проблемой является подготовка в ЕС.

"Как мы принимаем решение, как мы обеспечиваем верховенство права? Как нам объединить крупный аграрный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" — добавил он.

Напомним, что новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что правительство во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в ЕС.

Кроме того, о поддержке Украины по пути к членству в ЕС заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заверил, что его страна не будет препятствовать украинским амбициям.

Европейский союз
Украина
Европа
страны

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