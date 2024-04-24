Еврокомиссар сделал заявление о финансовой составляющей вступления Украины в ЕС
Европейский комиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Ган считает, что вступление Украины в Европейский Союз не доставит значительных трудностей с финансовой стороны. Присоединение Украины может потребовать увеличения бюджета ЕС на 20%, однако в этом есть свои преимущества.
Об этом пишет DTS.
Вступление Украины в ЕС
По мнению Гана, вступление Украины в ЕС может потребовать увеличения бюджета на 20%, но это будет необходимо в случае, если действующие правила предоставления сельскохозяйственной помощи и структурной поддержки в рамках Союза будут сохранены.
"Это звучит гигантски, но это соответствует лишь 0,2% европейского экономического производства, и это, безусловно, возможно", — отметил он.
Еврокомиссар отметил, что у Украины огромный экономический потенциал, поэтому это стоящая инвестиция. По его словам, увеличение бюджета ЕС в нынешних условиях означает дополнительные 200 млрд евро в течение семилетнего бюджетного периода.
Однако финансовая сторона — это меньше всего, что беспокоит Гана, а большей проблемой является подготовка в ЕС.
"Как мы принимаем решение, как мы обеспечиваем верховенство права? Как нам объединить крупный аграрный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" — добавил он.
Напомним, что новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что правительство во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в ЕС.
Кроме того, о поддержке Украины по пути к членству в ЕС заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заверил, что его страна не будет препятствовать украинским амбициям.
Читайте Новини.LIVE!