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Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС — Фіцо

11 квітня 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Словаччина не заважатиме Україні на шляху до членства в ЄС — Фіцо
Роберт Фіцо та Денис Шмигаль. Архівне фото: пресслужба Кабінету Міністрів України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі, підкресливши, що Словаччина не буде ставити перешкоди перед українськими амбіціями. Також Фіцо зазначив, що Словаччина братиме участь у Саміті миру в Швейцарії.

Про це в четвер, 11 квітня, прем'єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо повідомив під час брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем.

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Прем'єр Словаччини підтримав швидке членство України в ЄС, підкресливши абсолютну підтримку з боку Словаччини у цьому питанні. Він також висловив бажання сприяти інтеграції України в Європейський Союз.

"Ми не є країною, яка вам створюватиме перешкоди на вашому шляху (до ЄС). Навпаки, ми хочемо допомогти, надати вам свій досвід переговорів про вступ", — зазначив Фіцо.

Фіцо також зазначив, що Словаччина не стане заважати транзиту сільськогосподарської продукції з України, але має намір захищати свої національні інтереси. Якщо обидві країни не знайдуть спільного рішення, то можлива заборона на імпорт деяких продуктів з України.

Нагадаємо, що на президентських виборах у Словаччині переміг Петер Пеллегріні. Він підтримує позицію уряду Словаччини з приводу нормалізації відносин з Росією, які зіпсувалися після повномасштабної агресії РФ в Україні. Він також вважає, що санкції проти Росії є неефективними та шкідливими для Словаччини. Часто в медіа його позицію характеризують як "антизахідну".

Також ми писали про те, що новий міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що уряд на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до Європейського Союзу. Він розкритикував нерішучість попереднього уряду.

Денис Шмигаль
Європейський союз
Словаччина
Україна

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