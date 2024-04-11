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Словакия не будет мешать Украине на пути к членству в ЕС — Фицо

11 апреля 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Словакия не будет мешать Украине на пути к членству в ЕС - Фицо
Роберт Фицо и Денис Шмигаль. Архивное фото: пресс-сслужба Кабинета Министров Украины
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке Украины на пути к членству в Европейском Союзе, подчеркнув, что Словакия не будет препятствовать украинским амбициям. Также Фицо отметил, что Словакия примет участие в Саммите мира в Швейцарии.

Об этом в четверг, 11 апреля, премьер-министр Словакии Роберто Фицо сообщил на брифинге с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

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Премьер Словакии поддержал скорейшее членство Украины в ЕС, подчеркнув абсолютную поддержку со стороны Словакии в этом вопросе. Он также выразил желание содействовать интеграции Украины в Европейский союз.

"Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути (в ЕС). Наоборот, мы хотим помочь, предоставить вам свой опыт переговоров о вступлении", — отметил Фицо.

Фицо также отметил, что Словакия не станет мешать транзиту сельскохозяйственной продукции из Украины, но намерена защищать свои национальные интересы. Если обе страны не найдут общего решения, то возможен запрет на импорт некоторых продуктов из Украины.

Напомним, что на президентских выборах в Словакии победил Петер Пеллегрини. Он поддерживает позицию правительства Словакии по нормализации отношений с Россией, которые испортились после полномасштабной агрессии РФ в Украине. Он также считает, что санкции против России неэффективны и вредны для Словакии. Часто в медиа его позицию характеризуют как "антизападную".

Также мы писали, что новый министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел заявил, что правительство во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру выступает за вступление Украины в Европейский Союз. Он подверг критике нерешительность предыдущего правительства.

Денис Шмыгаль
Европейский союз
Словакия
Украина

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