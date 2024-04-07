На президентських виборах у Словаччині переміг Петер Пеллегріні — яка позиція щодо України

Переможець другого туру виборів у Словаччині Петер Пеллегріні. Фото: REUTERS

Під час другу туру виборів президента Словаччини переміг Петер Пеллегріні. Він відірвався від свого суперника приблизно на 6% голосів.

Про це повідомляє Словацьке управління статистики у неділю, 7 квітня.

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На момент опрацювання 99,78% бюлетенів за Пеллегріні віддали свій голос 53,23% виборців, його ж суперник Іван Корчок має 46,76% голосів. Він уже привітав Пеллегріні з перемогою, визнавши свою поразку.

23 березня відбувся перший тур виборів президента Словаччини, в якому взяли участь 9 кандидатів. Жоден із них не здобув абсолютну більшість голосів.

У другий тур виборів потрапили колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок із 42,51% голосів та Петер Пеллегріні, який має підтримку від правлячої партії "Смер" із 37,02 %.

Що Пеллегріні думає про Україну

Петер Пеллегріні підтримує позицію уряду Словаччини з приводу нормалізації відносин з Росією, які зіпсувалися після повномасштабної агресії РФ в Україні. Він також вважає, що санкції проти Росії є неефективними та шкідливими для Словаччини. Часто в медіа його позицію характеризують як "антизахідну".

Нагадаємо, що в Словаччині в першому турі президентських виборів перемогу здобув кандидат з прозахідними поглядами Іван Корчок. Він мав підтримку парламентської опозиції та вважається рішучим прихильником України.

Також ми повідомляли, що нещодавно в Словаччині 5 тис. людей протестували проти дій уряду країни, який має наміри відновити зв'язки з Росією.