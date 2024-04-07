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На президентских выборах в Словакии победил Петер Пеллегрини — какая позиция по отношению к Украине

7 апреля 2024 07:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На президентских выборах в Словакии победил Петер Пеллегрини — какая позиция по отношению к Украине
Победитель второго тура выборов в Словакии Петер Пеллегрини. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время второго тура выборов президента Словакии победил Петер Пеллегрини. Он оторвался от своего соперника примерно на 6% голосов.

Об этом сообщает Словацкое управление статистики в воскресенье, 7 апреля.

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На момент обработки 99,78% бюллетеней за Пеллегрини отдали свой голос 53,23% избирателей, у его же соперника Ивана Корчка 46,76% голосов. Он уже поздравил Пеллегрини с победой, признав свое поражение.

23 марта прошел первый тур выборов президента Словакии, в котором приняли участие 9 кандидатов. Ни один из них не получил абсолютное большинство голосов.

Во второй тур выборов попали бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок с 42,51% голосов и Петер Пеллегрини, имеющий поддержку от правящей партии "Смер" с 37,02%.

Что Пеллегрини думает об войне Украине

Петер Пеллегрини поддерживает позицию правительства Словакии по нормализации отношений с Россией, которые испортились после полномасштабной агрессии РФ в Украине. Он также считает, что санкции против России неэффективны и вредны для Словакии. Часто в медиа его позицию характеризуют как "антизападную".

Напомним, что в Словакии в первом туре президентских выборов победил кандидат с прозападными взглядами Иван Корчок. У него была поддержка парламентской оппозиции и он считается решительным сторонником Украины.

Также мы сообщали, что недавно в Словакии 5 тыс. человек протестовали против действий правительства страны, которое намерено возобновить связи с Россией.

выборы
Словакия
Украина
президент
война в Украине

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