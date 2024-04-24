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Єврокомісар зробив заяву щодо фінансової складової вступу України до ЄС

24 квітня 2024 23:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Єврокомісар зробив заяву щодо фінансової складової вступу України до ЄС
Єврокомісар Йоганнес Ган. Фото: Єврокомісія
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган вважає, що вступ України до Європейського Союзу не завдасть значних труднощів з фінансового боку. Приєднання України може вимагати збільшення бюджету ЄС на 20%, однак в цьому є свої переваги.

Про це пише DTS.

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На думку Гана, вступ України до ЄС може вимагати збільшення бюджету на 20%, але це буде необхідним у разі, якщо чинні правила надання сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в межах Союзу будуть збережені.

"Це звучить гігантськи, але це відповідає лише 0,2% європейського економічного виробництва, і це, безумовно, можливо", — зазначив він.

Єврокомісар зауважив, що Україна має величезний економічний потенціал, тому  це вартісна інвестиція. За його словами, збільшення бюджету ЄС за нинішніх умов означає додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду.

Однак фінансова сторона — це найменше, що  турбує Гана, натомість більшою проблемою є підготовка в ЄС.

"Як ми ухвалюємо рішення, як ми забезпечуємо верховенство права? Як нам поєднати великий аграрний сектор України з нашим сільським господарством?" — додав він.

Нагадаємо, новий міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел заявив, що уряд на чолі з прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру виступає за вступ України до ЄС.

Крім того, про підтримку України на шляху до членства в ЄС заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він запевнив, що його країна не буде ставити перешкоди перед українськими амбіціями.

Європейський союз
Україна
Європа
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