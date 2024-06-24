Вето Венгрии на покупку оружия для Украины не помешает, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС придумал способ обойти вето Венгрии по поводу покупки оружия для Украины. Речь идет о средствах от замороженных российских активов.

Об этом пишет Financial Times.

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По словам Борреля, ЕС разработал юридический обходной путь, чтобы вето Венгрии не помешало покупке оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России в текущем году.

По его мнению, Венгрия "не должна являться частью решения об использовании этих денег". Однако выдуманный ЕС обходной путь "сложный, как и любое юридическое решение, но он работает".

Также благодаря этому, вероятно, удастся устранить препятствие, которое может осложнить попытки G7 привлечь кредит в размере 50 млрд долларов для Украины. Он должен быть погашен за счет будущих поступлений — соответствующее решение приняли лидеры на саммите в Италии.

Известно, что сегодня этот обходной юридический путь ЕС будут обсуждать министры иностранных дел стран-членов. По словам чиновников, такого решения будет достаточно, чтобы гарантировать выплату кредита.

Напомним, Нидерланды объявили об инвестициях в размере 400 миллионов евро в шведский фонд, предназначенный для производства боевых машин пехоты для Украины.

Также мы писали, что Украина расширяет производство вооружений на своей территории. Представители украинских и французских компаний подписали соглашение о сотрудничестве.