Вето Венгрии на покупку оружия для Украины не помешает, - Боррель

ЕС придумал способ обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет активов России
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС придумал способ обойти вето Венгрии по поводу покупки оружия для Украины. Речь идет о средствах от замороженных российских активов.
Об этом пишет Financial Times.
Покупка оружия для Украины
По словам Борреля, ЕС разработал юридический обходной путь, чтобы вето Венгрии не помешало покупке оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России в текущем году.
По его мнению, Венгрия "не должна являться частью решения об использовании этих денег". Однако выдуманный ЕС обходной путь "сложный, как и любое юридическое решение, но он работает".
Также благодаря этому, вероятно, удастся устранить препятствие, которое может осложнить попытки G7 привлечь кредит в размере 50 млрд долларов для Украины. Он должен быть погашен за счет будущих поступлений — соответствующее решение приняли лидеры на саммите в Италии.
Известно, что сегодня этот обходной юридический путь ЕС будут обсуждать министры иностранных дел стран-членов. По словам чиновников, такого решения будет достаточно, чтобы гарантировать выплату кредита.
Напомним, Нидерланды объявили об инвестициях в размере 400 миллионов евро в шведский фонд, предназначенный для производства боевых машин пехоты для Украины.
Также мы писали, что Украина расширяет производство вооружений на своей территории. Представители украинских и французских компаний подписали соглашение о сотрудничестве.
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