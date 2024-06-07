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Нідерланди виділять Україні 400 мільйонів євро — на що спрямують кошти

7 червня 2024 16:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Допомога Україні - Нідерланди виділять 400 мільйонів євро у виробництво бойових машин для України
Бойова машина піхоти. Фото: Вікіпедія
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Нідерланди оголосили про інвестицію в розмірі 400 мільйонів євро у шведський фонд, призначений для виробництва бойових машин піхоти для України. Ця інвестиція є частиною більш широкої підтримки України, яка включає не тільки фінансову допомогу, але й політичну та військову підтримку.

Про це повідомляє De Telegraaf.

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Виробництво в Нідерландах

Виробництво бойових машин піхоти буде здійснюватися переважно в Нідерландах. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про це в п'ятницю вдень.

Окрім цієї значної інвестиції, уряд Нідерландів представив план дій щодо нарощування оборонної промисловості країни. План включає створення фонду стартапів на оборонному ринку, до якого міністерства оборони та економіки внесли 25 мільйонів євро. Також планується інвестувати 54 мільйони євро у розробку дронів для збройних сил Нідерландів.

Нещодавно міністерка оборони Нідерландів також заявила, що передані Україні винищувачі F-16 можуть використовуватися для завдання ударів по цілях на території Росії, що підтверджує зобов'язання Нідерландів підтримувати Україну в її самообороні.

Ці кроки демонструють серйозність намірів Нідерландів посилити свою оборонну промисловість і водночас забезпечити підтримку Україні у її зусиллях захистити свою територіальну цілісність.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зробив припущення, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у червні, може бути ухвалено рішення про відправлення до України семи систем Patriot. 

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявляла про передачу Україні бойових машин піхоти YPR-765. Вони мають прибути "в найкоротші терміни". 

військова допомога
зброя
Нідерланди
війна в Україні

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