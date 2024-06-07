Помощь Украине - Нидерланды выделят 400 миллионов евро в производство боевых машин для Украины

Нидерланды выделят Украине 400 миллионов евро — на что направят средства
Нидерланды объявили об инвестициях в размере 400 миллионов евро в шведский фонд, предназначенный для производства боевых машин пехоты для Украины. Эта инвестиция является частью более широкой поддержки Украины, включающей не только финансовую помощь, но и политическую и военную поддержку.
Об этом сообщает De Telegraaf.
Производство в Нидерландах
Производство боевых машин пехоты будет производиться преимущественно в Нидерландах. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила об этом в пятницу днем.
Кроме этой значительной инвестиции правительство Нидерландов представило план действий по наращиванию оборонной промышленности страны. План включает создание фонда стартапов на оборонном рынке, в который министерства обороны и экономики внесли 25 миллионов евро. Также планируется инвестировать 54 миллиона евро в разработку дронов для вооруженных сил Нидерландов.
Недавно министр обороны Нидерландов также заявила, что переданные Украине истребители F-16 могут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России, что подтверждает обязательство Нидерландов поддерживать Украину в ее самообороне.
Эти шаги демонстрируют серьезность намерений Нидерландов усилить свою оборонную промышленность и обеспечить поддержку Украине в ее усилиях защитить свою территориальную целостность.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в июне, может быть принято решение об отправке в Украину семи систем Patriot.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявляла о передаче Украине боевых машин пехоты YPR-765. Они должны прибыть "в кратчайшие сроки".
Читайте Новини.LIVE!