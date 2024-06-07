Помощь Украине - Нидерланды выделят 400 миллионов евро в производство боевых машин для Украины

Боевая машина пехоты. Фото: Википедия

Нидерланды объявили об инвестициях в размере 400 миллионов евро в шведский фонд, предназначенный для производства боевых машин пехоты для Украины. Эта инвестиция является частью более широкой поддержки Украины, включающей не только финансовую помощь, но и политическую и военную поддержку.

Об этом сообщает De Telegraaf.

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Производство в Нидерландах

Производство боевых машин пехоты будет производиться преимущественно в Нидерландах. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила об этом в пятницу днем.

Кроме этой значительной инвестиции правительство Нидерландов представило план действий по наращиванию оборонной промышленности страны. План включает создание фонда стартапов на оборонном рынке, в который министерства обороны и экономики внесли 25 миллионов евро. Также планируется инвестировать 54 миллиона евро в разработку дронов для вооруженных сил Нидерландов.

Недавно министр обороны Нидерландов также заявила, что переданные Украине истребители F-16 могут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России, что подтверждает обязательство Нидерландов поддерживать Украину в ее самообороне.

Эти шаги демонстрируют серьезность намерений Нидерландов усилить свою оборонную промышленность и обеспечить поддержку Украине в ее усилиях защитить свою территориальную целостность.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в июне, может быть принято решение об отправке в Украину семи систем Patriot.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявляла о передаче Украине боевых машин пехоты YPR-765. Они должны прибыть "в кратчайшие сроки".