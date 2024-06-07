Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Нидерланды выделят Украине 400 миллионов евро — на что направят средства arrow

Нидерланды выделят Украине 400 миллионов евро — на что направят средства

7 июня 2024 16:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Помощь Украине - Нидерланды выделят 400 миллионов евро в производство боевых машин для Украины
Боевая машина пехоты. Фото: Википедия
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Нидерланды объявили об инвестициях в размере 400 миллионов евро в шведский фонд, предназначенный для производства боевых машин пехоты для Украины. Эта инвестиция является частью более широкой поддержки Украины, включающей не только финансовую помощь, но и политическую и военную поддержку.

Об этом сообщает De Telegraaf.

Читайте также:

Производство в Нидерландах

Производство боевых машин пехоты будет производиться преимущественно в Нидерландах. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила об этом в пятницу днем.

Кроме этой значительной инвестиции правительство Нидерландов представило план действий по наращиванию оборонной промышленности страны. План включает создание фонда стартапов на оборонном рынке, в который министерства обороны и экономики внесли 25 миллионов евро. Также планируется инвестировать 54 миллиона евро в разработку дронов для вооруженных сил Нидерландов.

Недавно министр обороны Нидерландов также заявила, что переданные Украине истребители F-16 могут использоваться для нанесения ударов по целям на территории России, что подтверждает обязательство Нидерландов поддерживать Украину в ее самообороне.

Эти шаги демонстрируют серьезность намерений Нидерландов усилить свою оборонную промышленность и обеспечить поддержку Украине в ее усилиях защитить свою территориальную целостность.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в июне, может быть принято решение об отправке в Украину семи систем Patriot.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявляла о передаче Украине боевых машин пехоты YPR-765. Они должны прибыть "в кратчайшие сроки".

военная помощь
оружие
Нидерланды
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина