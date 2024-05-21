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Нідерланди передадуть Україні БМП YPR-765 — чим особливі

21 травня 2024 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нідерланди передадуть Україні БМП YPR-765 — чим особливі
БМП YPR-765. Фото: Міноборони Нідерландів
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про передачу Україні бойових машин піхоти YPR-765. Вони мають прибути "в найкоротші терміни". 

Про це повідомляє Міноборони Нідерландів у понеділок, 20 травня, із посиланням на заяву Кайси Оллонгрен під час онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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Нідерланди передадуть БМП YPR-765

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну… Її боротьба є також нашою боротьбою. Такі бронемашини дуже важливі для України. Вони маневрові, здатні швидко перекидати війська і можуть використовуватися як для розвідки, так і для наступу та оборони", — зазначила міністерка оборони.

Станом на сьогодні Нідерланди вже передали близько 207 різних БМП YPR.

"Зусилля, яких ми доклали останнім часом, окупляться в найближчі місяці. Важливо, щоб усі країни продовжували робити свій внесок у спільні зусилля. Таким чином ми дієво підтримуємо Україну та сприяємо тому, щоб країна перемогла у боротьбі за свободу", — підкреслила Оллонгрен.

Чим особливі БМП YPR-765

YPR-765 — це нідерландські БМП, що перебувають на озброєнні країни з 1977 року. Машини мають станції дистанційного керування озброєнням, що дає змогу екіпажу керувати озброєнням зсередини. Це також дозволяє машинам надавати вогневу підтримку на полі бою.

У Нідерландів було більш як 2000 таких БМП, однак країна замінила їх сучаснішими, зокрема CV90.

Чим особливі БМП YPR-765
БМП YPR-765. Фото: Міноборони Нідерландів

Як Нідерланди допомагають Україні

Нагадаємо, що вже цієї осені Нідерланди почнуть поставки винищувачів F-16 в Україну. Міністерка Кайса Оллонгрен анонсувала плани щодо передачі Україні 24 літаків.

Також нещодавно Оллонгрен повідомила про термінове виділення понад 200 мільйонів євро на системи ППО і снаряди для України.

Додамо, що Нідерланди не лише допомагають Україні в боротьбі з Росією, а й сприяють озелененню нашої держави. Так, у Києві квітує 115 тисяч тюльпанів, які Королівство Нідерландів безкоштовно передало українській столиці ще восени.

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