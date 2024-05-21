Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Нидерланды передадут Украине БМП YPR-765 — чем особенны arrow

Нидерланды передадут Украине БМП YPR-765 — чем особенны

21 мая 2024 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Нидерланды передадут Украине БМП YPR-765 — чем особенны
БМП YPR-765. Фото: Минобороны Нидерландов
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о передаче Украине боевых машин пехоты YPR-765. Они должны прибыть "в кратчайшие сроки".

Об этом сообщает Минобороны Нидерландов в понедельник, 20 мая, со ссылкой на заявление Кайсы Оллонгрен во время онлайн-заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Читайте также:

Нидерланды передадут БМП YPR-765

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину… Ее борьба также является нашей борьбой. Такие бронемашины очень важны для Украины. Они маневровые, способны быстро перебрасывать войска и могут использоваться как для разведки, так и для наступления и обороны", — отметила министр обороны.

По состоянию на сегодня Нидерланды уже передали около 207 различных БМП YPR.

"Усилия, которые мы приложили в последнее время, окупятся в ближайшие месяцы. Важно, чтобы все страны продолжали вносить свой вклад в совместные усилия. Таким образом, мы действенно поддерживаем Украину и способствуем тому, чтобы страна победила в борьбе за свободу", — подчеркнула Оллонгрен.

Чем особен БМП YPR-765

YPR-765 — это нидерландские БМП, находящиеся на вооружении страны с 1977 года. Машины имеют станции дистанционного управления вооружением, что позволяет экипажу управлять вооружением изнутри. Это также позволяет машинам оказывать огневую поддержку на поле боя.

У Нидерландов было более 2000 таких БМП, однако страна заменила их более современными, в частности CV90.

Чем особенны БМП YPR-765
БМП YPR-765. Фото: Минобороны Нидерландов

Как Нидерланды помогают Украине

Напомним, что уже нынешней осенью Нидерланды начнут поставки истребителей F-16 в Украину. Министр Кайса Оллонгрен анонсировала планы по передаче Украине 24 самолетов.

Также недавно Оллонгрен сообщила о срочном выделении более 200 миллионов евро на системы ПВО и снаряды для Украины.

Добавим, что Нидерланды не только помогают Украине в борьбе с Россией, но и способствуют озеленению нашего государства. Так, в Киеве цветет 115 тысяч тюльпанов, которые Королевство Нидерландов бесплатно передало украинской столице еще осенью.

оружие
Нидерланды
военная помощь
Украина
военная техника
помощь
война в Украине
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify