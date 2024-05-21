Нидерланды передадут Украине БМП YPR-765 — чем особенны

БМП YPR-765. Фото: Минобороны Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о передаче Украине боевых машин пехоты YPR-765. Они должны прибыть "в кратчайшие сроки".

Об этом сообщает Минобороны Нидерландов в понедельник, 20 мая, со ссылкой на заявление Кайсы Оллонгрен во время онлайн-заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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Нидерланды передадут БМП YPR-765

"Важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину… Ее борьба также является нашей борьбой. Такие бронемашины очень важны для Украины. Они маневровые, способны быстро перебрасывать войска и могут использоваться как для разведки, так и для наступления и обороны", — отметила министр обороны.

По состоянию на сегодня Нидерланды уже передали около 207 различных БМП YPR.

"Усилия, которые мы приложили в последнее время, окупятся в ближайшие месяцы. Важно, чтобы все страны продолжали вносить свой вклад в совместные усилия. Таким образом, мы действенно поддерживаем Украину и способствуем тому, чтобы страна победила в борьбе за свободу", — подчеркнула Оллонгрен.

Чем особен БМП YPR-765

YPR-765 — это нидерландские БМП, находящиеся на вооружении страны с 1977 года. Машины имеют станции дистанционного управления вооружением, что позволяет экипажу управлять вооружением изнутри. Это также позволяет машинам оказывать огневую поддержку на поле боя.

У Нидерландов было более 2000 таких БМП, однако страна заменила их более современными, в частности CV90.

БМП YPR-765. Фото: Минобороны Нидерландов

Как Нидерланды помогают Украине

Напомним, что уже нынешней осенью Нидерланды начнут поставки истребителей F-16 в Украину. Министр Кайса Оллонгрен анонсировала планы по передаче Украине 24 самолетов.

Также недавно Оллонгрен сообщила о срочном выделении более 200 миллионов евро на системы ПВО и снаряды для Украины.

Добавим, что Нидерланды не только помогают Украине в борьбе с Россией, но и способствуют озеленению нашего государства. Так, в Киеве цветет 115 тысяч тюльпанов, которые Королевство Нидерландов бесплатно передало украинской столице еще осенью.