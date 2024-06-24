Вето Угорщини на покупку зброї для України не завадить, - Боррель

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС вигадав спосіб обійти вето Угорщини щодо купівлі зброї для України. Йдеться про кошти від заморожених російських активів.

Про це пише Financial Times.

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За словами Борреля, ЄС розробив юридичний обхідний шлях, аби вето Угорщини не завадило купівлі зброї для України за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Росії цього року.

На його думку, Угорщина "не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей". Однак вигаданий ЄС обхідний шлях "складний, як і будь-яке юридичне рішення, але він працює".

Також завдяки цьому, ймовірно, вдасться усунути перешкоду, яка може ускладнити спроби G7 щодо залучення кредиту в розмірі 50 млрд доларів для України. Він повинен бути погашений коштом майбутніх надходжень — відповідне рішення прийняли лідери на саміті в Італії.

Відомо, що сьогодні цей юридичний обхідний шлях ЄС обговорюватимуть міністри закордонних справ країн-членів. За словами чиновників, такого рішення буде достатньо, аби гарантувати виплату кредиту.

Нагадаємо, Нідерланди оголосили про інвестицію в розмірі 400 мільйонів євро у шведський фонд, призначений для виробництва бойових машин піхоти для України.

Також ми писали, що Україна розширює виробництво озброєнь на власній території. Представники українських та французьких компаній підписали угоду про співробітництво.