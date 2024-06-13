Ермак заявил, что в "Минских соглашениях" больше вопросов, чем ответов

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что западные страны верили, что "Минские соглашения" помогают Украине. Он добавил, что они содержали больше вопросов, чем ответов

Об этом он рассказал в интервью каналу "Ми-Україна".

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Ермак заявил, что западные союзники надеялись на эффективность Минских соглашений по прекращению конфликта, однако ожидания не оправдались. Он подчеркнул, что до 2022 года было распространено мнение среди западных наций, что соглашения способствуют стабильности в Украине.

"Думаю, когда-нибудь история задаст много вопросов тем, кто разрабатывал этот документ. Как юрист я могу сказать, что в этом документе было больше вопросов, чем ответов", — добавил Ермак.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что наше государство было любой ценой избежать любых договоров с Россией в формате "Минских соглашений". Именно поэтому Украина должна активно действовать не только на поле боя, но и дипломатическими путями.

Напомним, в швейцарском Бюргенштоке состоится Саммит мира 15-16 июня. Уже стало известно, что делегатами от США вместо президента Джо Байдена выступят вице-президент Камала Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.