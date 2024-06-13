Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Ермак заявил, что западные страны верили, что "Минские соглашения" помогают Украине arrow

Ермак заявил, что западные страны верили, что "Минские соглашения" помогают Украине

13 июня 2024 00:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Ермак заявил, что в "Минских соглашениях" больше вопросов, чем ответов
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что западные страны верили, что "Минские соглашения" помогают Украине. Он добавил, что они содержали больше вопросов, чем ответов

Об этом он рассказал в интервью каналу "Ми-Україна".

Читайте также:

Ермак о "Минских соглашениях"

Ермак заявил, что западные союзники надеялись на эффективность Минских соглашений по прекращению конфликта, однако ожидания не оправдались. Он подчеркнул, что до 2022 года было распространено мнение среди западных наций, что соглашения способствуют стабильности в Украине.

"Думаю, когда-нибудь история задаст много вопросов тем, кто разрабатывал этот документ. Как юрист я могу сказать, что в этом документе было больше вопросов, чем ответов", — добавил Ермак.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что наше государство было любой ценой избежать любых договоров с Россией в формате "Минских соглашений". Именно поэтому Украина должна активно действовать не только на поле боя, но и дипломатическими путями.

Напомним, в швейцарском Бюргенштоке состоится Саммит мира 15-16 июня. Уже стало известно, что делегатами от США вместо президента Джо Байдена выступят вице-президент Камала Гаррис и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Украина
Офис президента
война в Украине
война
Андрей Ермак
переговоры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина