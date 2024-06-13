Єрмак заявив, що в "Мінських угодах" більше запитань, ніж відповідей

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що західні країни вірили, що "Мінські угоди" допомагають Україні. Він додав, що вони містили більше запитань, ніж відповідей

Про це він розповів розповів в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".

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Єрмак заявив, що західні союзники сподівалися на ефективність Мінських угод у припиненні конфлікту, однак очікування не виправдалися. Він підкреслив, що до 2022 року була поширена думка серед західних націй, що угоди сприяють стабільності в Україні.

"Думаю, колись історія поставить багато питань до тих, хто розробляв цей документ. Як юрист я можу сказати, що в цьому документі було більше питань, ніж відповідей", — додав Єрмак.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський переконаний, що наша держава мала за будь-яку ціну уникнути будь-яких договорів з Росією у форматі "Мінських угод". Саме тому Україна мала активно діяти не лише на полі бою, але і дипломатичними шляхами.

Нагадаємо, у швейцарському Бюргенштоку відбудеться Саміт миру 15-16 червня. Вже стало відомо, що делегатами від США замість президента Джо Байдена виступлять віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з нацбезпеки Джейк Салліван.