Єрмак заявив, що в "Мінських угодах" більше запитань, ніж відповідей

Єрмак заявив, що західні країни вірили, що "Мінські угоди" допомагають Україні
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що західні країни вірили, що "Мінські угоди" допомагають Україні. Він додав, що вони містили більше запитань, ніж відповідей
Про це він розповів розповів в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".
Єрмак про "Мінські угоди"
Єрмак заявив, що західні союзники сподівалися на ефективність Мінських угод у припиненні конфлікту, однак очікування не виправдалися. Він підкреслив, що до 2022 року була поширена думка серед західних націй, що угоди сприяють стабільності в Україні.
"Думаю, колись історія поставить багато питань до тих, хто розробляв цей документ. Як юрист я можу сказати, що в цьому документі було більше питань, ніж відповідей", — додав Єрмак.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський переконаний, що наша держава мала за будь-яку ціну уникнути будь-яких договорів з Росією у форматі "Мінських угод". Саме тому Україна мала активно діяти не лише на полі бою, але і дипломатичними шляхами.
Нагадаємо, у швейцарському Бюргенштоку відбудеться Саміт миру 15-16 червня. Вже стало відомо, що делегатами від США замість президента Джо Байдена виступлять віцепрезидентка Камала Гарріс та радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
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