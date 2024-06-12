Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський пояснив, яким чином Україна прагнула уникнути чергових "Мінських угод" arrow

Зеленський пояснив, яким чином Україна прагнула уникнути чергових "Мінських угод"

12 червня 2024 23:29
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський розповів роль української дипломатії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот Ми-Україна
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наша держава мала за будь-яку ціну уникнути будь-яких договорів з Росією у форматі "Мінських угод". Саме тому Україна мала активно діяти не дише на полі бою, але і дипломатичними шляхами.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".

Читайте також:

Україна мала уникнути нових Мінських угод

"Нам треба було забрати ініціативу в сфері дипломатії, щоб знов не стати на гарблі "Мінських угод", — пояснив Зеленський. 

Президент України зазначив, на початку повномасштабного вторгнення всі шукали якісь формати мирних переговорів. ПРоте для України головним було не іти знову тим шляхом, який пропонували російські загарбники.

"Дуже не хотілося йти по мапі, яку нам пропонує РФ. Знову стати на ті граблі, щоб були Мінські угоди-2, 3, 5, 10", — зазначив Зеленський.

Саме для того, щоб уникнути такого сценарію, Україна мала активізувати свою позицію і забрати в свої руки ініціативу не лише на полі бою, але і на дипломатичному полі.

Раніше ми розповідали, що Зеленський під час свого візиту до Саудівської Аравії зустрівся з Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Обидва політики відзначили хорошу динаміку розвитку взаємовідносин між двома країнами.

В Україні триває ліквідація наслідків нічної атаки російських терористів. Вони намагалися завдати комбінованого удару по країні.

Україна
Володимир Зеленський
Росія
Мінськ
війна в Україні
війна
вторгнення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна