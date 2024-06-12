Зеленський розповів роль української дипломатії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот Ми-Україна

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що наша держава мала за будь-яку ціну уникнути будь-яких договорів з Росією у форматі "Мінських угод". Саме тому Україна мала активно діяти не дише на полі бою, але і дипломатичними шляхами.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".

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"Нам треба було забрати ініціативу в сфері дипломатії, щоб знов не стати на гарблі "Мінських угод", — пояснив Зеленський.

Президент України зазначив, на початку повномасштабного вторгнення всі шукали якісь формати мирних переговорів. ПРоте для України головним було не іти знову тим шляхом, який пропонували російські загарбники.

"Дуже не хотілося йти по мапі, яку нам пропонує РФ. Знову стати на ті граблі, щоб були Мінські угоди-2, 3, 5, 10", — зазначив Зеленський.

Саме для того, щоб уникнути такого сценарію, Україна мала активізувати свою позицію і забрати в свої руки ініціативу не лише на полі бою, але і на дипломатичному полі.

Раніше ми розповідали, що Зеленський під час свого візиту до Саудівської Аравії зустрівся з Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Обидва політики відзначили хорошу динаміку розвитку взаємовідносин між двома країнами.

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