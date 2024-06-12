Зеленский рассказал о роли украинской дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот Мы-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что наше государство было любой ценой избежать любых договоров с Россией в формате "Минских соглашений". Именно поэтому Украина должна активно действовать не только на поле боя, но и дипломатическими путями.

Об этом Зеленский рассказал в интервью каналу "Мы-Украина".

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"Нам нужно было забрать инициативу в сфере дипломатии, чтобы снова не стать на грабли "Минских соглашений", — пояснил Зеленский.

Президент Украины отметил, что в начале полномасштабного вторжения все искали какие-то форматы мирных переговоров. Однако для Украины главным было не идти снова тем путем, который предлагали российские захватчики.

"Очень не хотелось идти по карте, которую нам предлагает РФ. Снова встать на те грабли, чтобы были "Минские соглашения-2, 3, 5, 10", — отметил Зеленский.

Именно для того чтобы избежать такого сценария, Украина должна была активизировать свою позицию и забрать в свои руки инициативу не только на поле боя, но и на дипломатическом поле.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский во время своего визита в Саудовскую Аравию встретился с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Оба политика отметили хорошую динамику развития взаимоотношений между двумя странами.

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