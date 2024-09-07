Ермак обсудил с Муфамади следующий Саммит мира - подробности

Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР Муфамади — детали
7 сентября 2024 14:36
Глава ОП Андрей Ермак. Фото: ОП
Глава Офиса Президента Андрей Ермак в субботу, 7 сентября, провел телефонный разговор с советником Президента Южноафриканской республики Сидни Муфамади. Они обсудили следующий саммит мира и имплементацию Формулы мира.
Об этом Ермак сообщил в Telegram.
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"Провел телефонный разговор с советником Президента Южной Африки по национальной безопасности Сидни Муфамади", — говорится в сообщении.
Представитель стран обсудили следующие шаги по реализации решений Саммита Мира и имплементации Формулы мира.
Ермак поделился последними новостями с фронта и обсудил с Муфамади дальнейшее сотрудничество стран.
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