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Єрмак відреагував на фільм росіянки про війну в Україні на кінофестивалі у Венеції

7 вересня 2024 06:59
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Єрмак відреагував на російську пропаганду на Венеційському кінофестивалі
Росіянка Анастасія Трофімова. Фото: Filmstarts
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на пропагандистський фільм росіянки, який було показано на кінофестивалі у Венеції. Це його дуже здивувало.

Свою реакцію голова ОП опублікував у Telegram-каналі.

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Що написав Єрмак

"Дуже цікаво, чому пропагандистський фільм "Russians at war" ("Росіяни на війні" — ред.) взагалі показали на Венеційському кінофестивалі", — пише Єрмак.

Також він задався питанням, чому режисерка фільму Анастасія Трофімова, а також деякі інші діячі російською культури, які є представниками країни, яка щодня вбиває українців та українських дітей, взагалі можуть працювати у цивілізованому світі. В кінці допису Єрмак закликав припинити це.

"Це ганебно. І такого не має бути. Зупиніть цей абсурд", — наголосив голова ОП.

Єрмак відреагував на фільм росіянки про війну на кінофестивалі у Венеції - фото 1
Пост голови ОП Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Що передувало

На 81-му Венеціанському кінофестивалі було представлено документальний фільм "Росіяни на війні", де окупанти показані як "звичайні" люди. Режисерка Анастасія Трофімова створила цей фільм після семи місяців, проведених на українських територіях під російською окупацією.

Як зазначає Інститут масової інформації, Трофімова раніше працювала на пропагандистському холдингу RT (Russia Today).

Вона провела сім місяців разом з російським батальйоном на сході України, щоб зсередини зрозуміти, що насправді відбувається на війні.

Побувавши на фронті, Трофімова не вважає дії окупантів злочинними і закликала учасників пресконференції уникати "чорно-білих стереотипів", оскільки це нібито лише сприятиме продовженню війни.

За словами українського продюсера Дар’ї Бассель, фільм "Росіяни на війні" пронизаний співчуттям до окупантів, які зображені як жертви політичних обставин і вимушені йти на війну через безвихідь і складне матеріальне становище.

Зазначимо, що показ російського фільму-пропаганди буде не лише у Європі. Невдовзі його продемонструють на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Нагадаємо, Стелла Максвелл приголомшила виходом у відвертій сукні на фестивалі у Венеції. А раніше ми писали, що Бред Пітт вийшов у світ з нареченою.

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Андрій Єрмак Україна Венеційський кінофестиваль війна в Україні Росія

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