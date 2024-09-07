Ермак отреагировал на фильм Трофимовой на Венецианском кинофестивале

Россиянка Анастасия Трофимова. Фото: Filmstarts

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на пропагандистский фильм россиянки, показанный на кинофестивале в Венеции. Показ его очень удивил.

Свою реакцию глава ОП опубликовал в Telegram-канале.

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Что написал Ермак

"Очень интересно, почему пропагандистский фильм "Russians at war" ("Россияне на войне" - ред.) вообще показали на Венецианском кинофестивале", — пишет Ермак.

Также он задался вопросом, почему режиссер фильма Анастасия Трофимова, а также некоторые другие деятели русской культуры, являющиеся представителями страны, ежедневно убивающей украинцев и украинских детей, вообще могут работать в цивилизованном мире. В конце сообщения Ермак призвал прекратить это.

"Это позорно. И такого не должно быть. Остановите этот абсурд", — подчеркнул глава ОП.

Пост главы ОП Андрея Ермака. Фото: скриншот

Что предшествовало

На 81-м Венецианском кинофестивале был представлен документальный фильм "Русские на войне", где оккупанты показаны как "обычные" люди. Режиссер Анастасия Трофимова создала этот фильм после семи месяцев, проведенных на украинских территориях под российской оккупацией.

Как отмечает Институт массовой информации, Трофимова раньше работала на пропагандистском холдинге RT (Russia Today).

Она провела семь месяцев вместе с российским батальоном на востоке Украины, чтобы изнутри понять, что происходит на войне.

Побывав на передовой, Трофимова не считает действия оккупантов преступными и призвала участников пресс-конференции избегать "черно-белых стереотипов", поскольку это якобы будет способствовать продолжению войны.

По словам украинского продюсера Дарьи Бассель, фильм "Россияне на войне" пронизан сочувствием к оккупантам, которые изображены как жертвы политических обстоятельств и вынуждены идти на войну из-за безысходности и сложного материального положения.

Отметим, что показ российской пропаганды будет не только в Европе. Вскоре фильм будет продемонстрирован на Международном кинофестивале в Торонто.

Напомним, Стелла Максвелл ошеломила выходом в откровенном платье на фестивале в Венеции. А раньше мы писали, что Брэд Питт вышел в свет с невестой.