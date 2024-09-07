Єрмак обговорив з Муфамаді наступний Саміт миру - подробиці

Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР Муфамаді — деталі
7 вересня 2024 14:36
Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у суботу, 7 вересня, провів телефонну розмову із радником Президента Південноафриканської республіки Сідні Муфамаді. Вони обговорили наступний Саміт миру та імплементацію Формули миру.
Про це Єрмак повідомив у Telegram.
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"Провів телефонну розмову із радником Президента Південної Африки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді", — йдеться у повідомленні.
Представник країн обговорили наступні кроки щодо реалізації рішень Саміту Миру та імплементацію Формули миру.
Єрмак поділився останніми новинами з фронту та обговорив з Муфамаді подальшу співпрацю країн.
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