Єрмак обговорив з Муфамаді наступний Саміт миру - подробиці

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак у суботу, 7 вересня, провів телефонну розмову із радником Президента Південноафриканської республіки Сідні Муфамаді. Вони обговорили наступний Саміт миру та імплементацію Формули миру.

Про це Єрмак повідомив у Telegram.

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"Провів телефонну розмову із радником Президента Південної Африки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді", — йдеться у повідомленні.

Представник країн обговорили наступні кроки щодо реалізації рішень Саміту Миру та імплементацію Формули миру.

Єрмак поділився останніми новинами з фронту та обговорив з Муфамаді подальшу співпрацю країн.