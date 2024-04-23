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ЕП поддержал беспошлинную торговлю с Украиной, но с ограничениями

23 апреля 2024 17:29
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Илья Рябинин
редактор
ЕП поддержал беспошлинную торговлю с Украиной, но с ограничениями
Заседание Европарламента. Фото иллюстративное: REUTERS/Yves Herma
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Европарламент одобрил продление на год беспошлинной торговли украинской сельскохозяйственной продукцией, введя новые ограничения на уровень импорта, чтобы успокоить забастовщиков из стран-членов ЕС.

Об этом сообщается на сайте Европарламента во вторник, 23 апреля.

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ЕП поддержал беспошлинную торговлю с Украиной с ограничениями

Инициативу поддержали 428 голосов, 131 — против, еще 44 воздержались. Документ вступит в силу 6 июня.

По словам евродипломатов, введение ограничений означает, что Украина получит от экспорта в ЕС на 331 млн евро меньше, чем в прошлом. Затяжные дебаты о новых ограничениях продолжались с января, поскольку протесты фермеров из стран ЕС нарастали, особенно в Польше.

Сначала Еврокомиссия предусматривала, что тарифы должны вступить в силу на птицу, яйца и сахар, если импорт превысит средний уровень 2022 и 2023 годов. Европейские законотворцы добавили в список овес, крупу, кукурузу и мед, а Франция и Польша настаивали на том, чтобы расчетный период включал 2021 год, когда импорт был ниже пошлин.

В результате чиновники пришли к компромиссу, включающему лишь вторую половину 2021 года. Теперь это будет последний пересмотр, а долгосрочное соглашение между ЕС и Украиной может быть подписано летом следующего года.

Напомним, ранее Европарламент предварительно согласовал более жесткие ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины.

Также Франция присоединилась к Польше в призывах к дальнейшим ограничениям на импорт украинской сельхозпродукции, угрожая сорвать переговоры о продлении свободной торговли Киева с ЕС еще на год.

торговля
Украина
импорт
Европарламент
ЕС

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