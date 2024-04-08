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ЄС погодив обмеження на імпорт української агропродукції

8 квітня 2024 23:38
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
ЄС погодив обмеження на імпорт української агропродукції - що відомо
Бджоляр на пасіці. Фото: Domino/Unsplash
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Країни ЄС та Європарламент в понеділок, 8 квітня, попередньо погодили жорсткіші обмеження на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції з України. Зокрема, йдеться про м'ясо птиці, цукор, мед і кукурудзу.

Про це повідомляє DW.

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Угода подовжує безмитний доступ, який Євросоюз надав українській агропродукції після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Його термін дії спливає 5 червня.

Також угода обмежує доступ для м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до середніх обсягів, які були в період з середини 2021 року до кінця 2023 року.

Те, що в розрахунок взято саме 2021 рік означає, що обсяги імпорту мають істотно скоротити, адже у 2021 році, який передував повномасштабному вторгненню, імпорт української агропродукції в країни ЄС був набагато нижчим через квоти й ввізні мита.

До слова, 27 березня постійні представники ЄС ухвалили продовження дії так званих автономних заходів торгівлі (торговельного безвізу) для України на наступний рік з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень.

А нещодавно міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс закликав країни Європейського Союзу не вводити обмеження у торгівлі з Україною під час війни.

Нагадаємо, що за словами віцепрем'єра з відновлення, міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, Україна намагається витіснити російську аграрну продукцію з ринку Європейського Союзу. Український експорт не становить одних загроз для польських фермерів.

Ми також писали, що попри повномасштабну війну та загальну мобілізацію в Україні вже стартувала посівна кампанія. Але все ж через призов військовозобов'язаних на військову службу галузь відчуває гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Європейський союз
продукти
сільське господарство
м'ясо
імпорт

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