ЕС согласовал ограничения на импорт украинской агропродукции – что известно

Пчеловод на пасеке. Фото: Domino/Unsplash

Страны ЕС и Европарламент в понедельник, 8 апреля, предварительно согласовали более жесткие ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины. В частности, речь идет о мясе птицы, сахаре, меде и кукурузе.

Об этом сообщает DW.

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Соглашение продлевает беспошлинный доступ, предоставленный Евросоюзом украинской агропродукции после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Его срок действия истекает 5 июня.

Также соглашение ограничивает доступ мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, круп и меда к средним объемам, которые были в период с середины 2021 года до конца 2023 года.

То, что в расчет взят именно 2021 год, означает, что объемы импорта должны существенно сократить, ведь в 2021 году, который предшествовал полномасштабному вторжению, импорт украинской агропродукции в страны ЕС был намного ниже квот и ввозных пошлин.

К слову, 27 марта постоянные представители ЕС приняли продолжение действия так называемых автономных мер торговли (торгового безвиза) для Украины на следующий год с единственным уточнением условий применения защитных ограничений.

А недавно министр обороны Великобритании Грант Шеппс призвал страны Европейского Союза не вводить ограничения в торговле с Украиной во время войны.

Напомним, что, по словам вице-премьера по восстановлению, министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, Украина пытается вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка Европейского Союза. Украинский экспорт не представляет одних угроз для польских фермеров.

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