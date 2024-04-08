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ЕС согласовал ограничения на импорт украинской агропродукции

8 апреля 2024 23:38
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
ЕС согласовал ограничения на импорт украинской агропродукции – что известно
Пчеловод на пасеке. Фото: Domino/Unsplash
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Страны ЕС и Европарламент в понедельник, 8 апреля, предварительно согласовали более жесткие ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины. В частности, речь идет о мясе птицы, сахаре, меде и кукурузе.

Об этом сообщает DW.

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Соглашение продлевает беспошлинный доступ, предоставленный Евросоюзом украинской агропродукции после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Его срок действия истекает 5 июня.

Также соглашение ограничивает доступ мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, круп и меда к средним объемам, которые были в период с середины 2021 года до конца 2023 года.

То, что в расчет взят именно 2021 год, означает, что объемы импорта должны существенно сократить, ведь в 2021 году, который предшествовал полномасштабному вторжению, импорт украинской агропродукции в страны ЕС был намного ниже квот и ввозных пошлин.

К слову, 27 марта постоянные представители ЕС приняли продолжение действия так называемых автономных мер торговли (торгового безвиза) для Украины на следующий год с единственным уточнением условий применения защитных ограничений.

А недавно министр обороны Великобритании Грант Шеппс призвал страны Европейского Союза не вводить ограничения в торговле с Украиной во время войны.

Напомним, что, по словам вице-премьера по восстановлению, министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, Украина пытается вытеснить российскую аграрную продукцию с рынка Европейского Союза. Украинский экспорт не представляет одних угроз для польских фермеров.

Мы также писали, что, несмотря на полномасштабную войну и общую мобилизацию в Украине, уже стартовала посевная кампания. Но все же по призыву военнообязанных на военную службу отрасль испытывает острый дефицит квалифицированных кадров.

Европейский союз
продукты
сельское хозяйство
мясо
импорт

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