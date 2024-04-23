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ЄП підтримав безмитну торгівлю з Україною, але з обмеженнями

23 квітня 2024 17:29
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Ілля Рябінін
редактор
ЄП підтримав безмитну торгівлю з Україною, але з обмеженнями
Засідання Європарламенту. Фото ілюстративне: REUTERS/Yves Herma
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Європарламент схвалив продовження на рік безмитної торгівлі українською сільськогосподарською продукцією, запровадивши нові обмеження на рівень імпорту, щоб заспокоїти страйкарів з країн-членкинь ЄС.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту у вівторок, 23 квітня.

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ЄП підтримав безмитну торгівлю з Україною з обмеженнями

Ініціативу підтримали 428 голосів, 131 — проти, ще 44 утрималися. Документ набере чинності 6 червня.

За словами євродипломатів, введення обмежень означає, що Україна отримає від експорту до ЄС на 331 млн євро менше, ніж торік. Затяжні дебати про нові обмеження тривали з січня, оскільки протести фермерів з країн ЄС наростали, особливо у Польщі.

Спочатку Єврокомісія передбачала, що тарифи мають набути чинності на птицю, яйця та цукор, якщо імпорт перевищить середній рівень 2022 та 2023 років. Європейські законотворці додали до списку овес, крупу, кукурудзу та мед, а Франція та Польща наполягали на тому, щоб розрахунковий період включав 2021 рік, коли імпорт був нижчим через мита.

У результаті урядовці прийшли до компромісу, який включає лише другу половину 2021 року. Тепер це буде останній перегляд, а довгострокова угода між ЄС та Україна може бути підписана влітку наступного року.

Нагадаємо, раніше Європарламент попередньо погодив жорсткіші обмеження на імпорт деяких видів сільськогосподарської продукції з України. 

Також Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільгосппродукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік.

торгівля
Україна
імпорт
Європарламент
ЄС

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