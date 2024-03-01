Япония ввела более жесткие санкции против России

Заседание парламента Японии. Фото: Reuters

Правительство Японии ввело новый пакет санкций против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения в Украину. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Японии в пятницу, 1 марта.

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Согласно опубликованному списку, персональные санкции были введены, в частности, против главы правительства Чечни Муслима Хучиева и командира специального полка полиции имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чечни Замида Чалаева.

Также Япония ввела санкции против сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, которому в прошлом году удалось скрыться из-под домашнего ареста в Италии.

Среди попавших в новые списки санкций Японии, в частности, ФГУП "Атомфлот", концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", Объединенная судостроительная корпорация. Ограничения также вводятся против компаний "Авиадвигатель", "Аэроскан", "Невая электроника" и т.д.

Ранее мы сообщали, что руководство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций против России. Страна запретила экспорт неразрешенных товаров в Россию и Беларусь через третьи страны и наложила санкции против российских юридических и физических лиц.

Страны G7 объявили о намерении блокировать замороженные российские активы до завершения войны в Украине.