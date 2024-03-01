Японія запровадила більш жорсткі санкції проти Росії

Засідання парламенту Японії. Фото: Reuters

Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення до України. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій.

Про це повідомляє пресслужба уряду Японії у п'ятницю, 1 березня.

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Згідно зі списком, який було опубліковано, персональні санкції були введені, зокрема, проти, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС Чечні Заміда Чалаєва.

Також Японія запровадила санкції проти сина екс-губернатора Красноярського краю Артема Усса, якому минулого року вдалося втекти з-під домашнього арешту в Італії.

Серед організацій, що потрапили в нові списки санкцій Японії, зокрема, ФГУП "Атомфлот", концерни "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", Об'єднана суднобудівна корпорація. Обмеження також вводяться проти компаній "Авіадвигун", "Аероскан", "Нева електроніка" та ін.

Раніше ми повідомляли, що керівництво Нової Зеландії оголосило про новий пакет санкцій проти Росії. Країна заборонила експорт недозволених товарів до Росії та Білорусі через треті країни та наклала санкції проти російських юридичних та фізичних осіб.

Країни G7 оголосили про намір блокувати заморожені російські активи до завершення війни в Україні.