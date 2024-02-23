Как в Украине тратят миллионы государственных средств на разоблачение мест разврата — расследование

Украинские полицейские. Фото: Нацполиция

В течение года в Украине открыли тысячи уголовных производств за организацию мест разврата. Делами занимаются десятки прокуроров и следователей, тратя на разоблачение месяцы времени и миллионы гривен. Государство продолжает вмешиваться в личную жизнь граждан. Во время войны, когда стоило бы искать коллаборантов, предателей, коррупционеров, правоохранители работают над расследованием "похоти".

Журналисты Bihus.Info провели расследование, как украинская полиция открывает реальные уголовные производства на организаторов мест разврата и задерживает людей за похоть.

Как в Украине наказывают людей за частную жизнь

Сейчас в Украине создают специальные оперативные группы, которые работают под прикрытием, чтобы задержать организаторов разврата и секс-вечеринок. Государство якобы стремится "защитить украинцев от разврата", однако для чего это нужно в 21 веке.

Речь идет о сотнях уголовных производств, открытых за "похоть", о десятках следователей и прокуроров, которые тратят месяцы на разоблачение дел. Правоохранители оперируют законами столетней давности и влезают в жизнь взрослых людей.

В Украине за фотографию самого себя взрослый человек может получить и получает судимость. Над поиском таких "развратников" активно работает весь правоохранительный государственный аппарат.

Недавно столичные полицейские посетили секс-вечеринку, чтобы накрыть устроившую ее преступную группировку. Соответственно, были выделены средства и группа правоохранителей, которые занимались делом. Суд признал организатора виновным в создании мест разврата и приговорил к трем годам лишения свободы. Только за 2023 год судебный реестр показывает более 200 приговоров по этой статье.

"Проблема в том, что государство лезет в частную жизнь, отношения взрослых людей и то, что юридическое основание этого советский рудимент, который уже практически нигде в мире, не существует. Ни одна причина не влияет на то, чтобы лезть в постель к взрослым людям, регулировать частную жизнь. Стремиться к глобальному контролю над частным — основа тоталитаризма", — отметили в Bihus.Info.

Сколько тратят правоохранители на расследование дел о местах разврата

В расследовании отмечается, что за 2021 год в Украине открыли 1500 уголовных производств за распространение порно, на которые прокуроры потратили 85,5 тысячи часов. При этом расходы бюджета по минимальным подсчетам на такие расследования составляют 11,5 миллиона гривен.

"Иногда расследование дел затягивается на месяцы, но это не страшно, ведь от деятельности платформ для размещения взрослого контента Украина получила 48 миллионов гривен налогов. А это значит, есть деньги, чтобы завести вчетверо больше уголовных дел в отношении тех, кто выкладывает туда фотки", – добавили в расследовании.

Украинские суды в своих приговорах часто ссылаются на Международную конвенцию о предотвращении распространения порнографических изданий. Эта конвенция была подписана СССР еще в 1923 году. Сейчас ей 101 год, и за это время взгляды государства практически не изменились. В настоящее время порнография запрещена преимущественно в мусульманских и африканских странах, а также в Украине и Беларуси.

Напомним, в январе в сети распространилось видео, на котором операторы Bihus.Info во время новогоднего корпоратива якобы употребляли наркотики. Основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что уволил их. А потом рассказал, что за членами команды следили около года.

Впоследствии журналисты Bihus.Info установили, что за ними следили сотрудники Департамента по защите национальной государственности СБУ.

В своем расследовании Bihus.Info поделилось предварительными данными о незаконном наблюдении за журналистами. Стало известно, что правоохранители установили камеры в месте отдыха участников проекта и за ними следили не менее 30 человек.