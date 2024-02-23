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Як в Україні витрачають мільйони державних коштів на викриття місць розпусти — розслідування

23 лютого 2024 00:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Як в Україні витрачають мільйони державних коштів на викриття місць розпусти — розслідування
Українські поліцейські. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Протягом року в Україні відкрили тисячі кримінальних проваджень за організацію місць розпусти. Справами займаються десятки прокурорів та слідчих, витрачаючи на викриття місяці часу та мільйони гривень. Держава продовжує втручатися в особисте життя громадян. Під час війни, коли варто було б шукати колаборантів, зрадників, корупціонерів, правоохоронці працюють над розслідуванням "хтивок".

Журналісти Bihus.Info провели розслідування, як українська поліція відкриває реальні кримінальні провадження на організаторів місць розпусти та затримує людей за хтивість.

Як в Україні карають людей за приватне життя 

Зараз в Україні створюють спеціальні оперативні групи, які працюють під прикриттям, щоб затримати організаторів місць розпусти та секс-вечірок. Держава нібито прагне "захистити українців від розпусти", проте для чого це потрібно у 21 столітті.

Йдеться про сотні кримінальних проваджень, відкритих за "хтивки", про десятки слідчих і прокурорів, які витрачають місяці на викриття справ. Правоохоронці оперують законами столітньої давнини і влазять в життя дорослих людей.

В Україні за фотографію самої себе доросла людина може отримати і отримує судимість. Над пошуком таких "розпусників" активно працює весь правоохоронний державний апарат. 

Нещодавно столичні поліцейські відвідали секс-вечірку, щоб накрити злочинне угрупування, яке влаштувало її. Відповідно були виділені кошти та група правоохоронців, які займалися справою.
Суд визнав організатора винним у влаштуванні місць розпусти та засудив на три роки позбавлення волі. Лише за 2023 рік судовий реєстр показує понад 200 вироків за цією статтею.

"Проблема в тому, що держава лізе в приватне життя, стосунки дорослих людей і те, що юридична підстава цього радянський рудимент, який вже практично ніде в світі, не існує. Жодна причина не впливає на те, щоб лізти в ліжко до дорослих людей, регулювати приватне життя. Прагнути глобального контролю над приватним — основа тоталітаризму", — наголосили в Bihus.Info.

Скільки витрачають правоохоронці на розслідування справ про місця розпусти

У розслідуванні зазначається, що за 2021 рік в Україні відкрили 1500 кримінальних проваджень за поширення порно, на які прокурори витратили 85,5 тисяч годин. При цьому видатки бюджету за мінімальними підрахунками на такі розслідування становлять 11,5 мільйонів гривень.

"Інколи розслідування справ затягується на місяці, але це не страшно, адже від діяльності платформ для розміщення дорослого контенту Україна отримала 48 мільйонів гривень податків. А це значить, є гроші, щоб завести вчетверо більше кримінальних справ щодо тих, хто викладає туди фотки", — додали в розслідуванні.

Українські суди у своїх вироках часто посилаються на Міжнародну конвенцію про запобігання поширенню порнографічних видань. Ця конвенція була підписана СРСР ще у 1923 році. Зараз їй 101 рік і за цей час погляди держави практично не змінилися. Нині порнографія заборонена переважно в мусульманських і африканських країнах, а також в Україні та Білорусі. 

Нагадаємо, у січні у мережі поширилося відео, на якому оператори Bihus.Info під час новорічного корпоративу нібито вживали наркотики. Засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що звільнив їх. А згодом розповів, що за членами команди стежили близько року.

Згодом журналісти Bihus.Info встановили, що за ними стежили працівники Департаменту захисту національної державності СБУ.

У своєму розслідуванні Bihus.Info поділилося попередніми даними про незаконне спостереження за журналістами. Стало відомо, що правоохоронці встановили камери у місці відпочинку учасників проєкту і за ними стежило  щонайменше 30 осіб.

війна
суд
секс-скандал
поліція
Україна
розслідування

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