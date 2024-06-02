Как украинок в Германии заманивают в проституцию

Работницы берлинского борделя. Фото иллюстративное: Hannibal Hanschke/ REUTERS

Среди всех стран Европы крупнейший рынок услуг для взрослых зафиксирован в Германии. Обычно эту работу выполняют женщины-иностранки, в большинстве своем работающие нелегально, но в приоритете у немцев среди представительниц древнейшей профессии в мире — украинки и россиянки.

Об этом говорится в расследовании от Deutsche Welle.

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Вывески борделей в Франкфурте-на-Майне. Источник: Boris Roessler/dpa

Журналистки издания в рамках расследования связались с более чем двадцатью посредниками эскорт-агентств, которые через объявления разыскивают девушек 18-35 лет, а одно — даже до 45 лет. Главными условиями указана "привлекательная" и "ухоженная" внешность. За половые контакты с 6-10 мужчинами в день за час предлагают 120-250 евро. А иногда девушкам обещают до 15 тысяч евро в месяц наличными и бесплатное проживание в Германии.

Сайты по поиску взрослых развлечений содержат информацию и фото девушек с большими пачками валюты. Однако немецкие журналисты установили, что каждый десятый сайт содержит стоковые фото девушек с абсолютно вымышленными именами, где встречаются и "анкеты" украинок.

Анализ 45 тысяч объявлений установил, что они направлены на привлечение молодых гражданок из Румынии, Болгарии, Польши и Венгрии, "обещая" бесплатное жилье и чуть ли не золотые горы, которые оказываются сексуальной эксплуатацией.

На украинок появился спрос из-за войны

Окна мюнхенского борделя. Источник: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

К концу 2022 года Федеральное статистическое ведомство сообщило об официально зарегистрированных 28 280 девушках легкого поведения, где каждая десятая имеет паспорт ФРГ. Подавляющее большинство из них румынки, болгарки и испанки. А с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину запрос на украинок вырос на 600%, в то время как данные о россиянках немецкое ведомство не предоставило. Такая работа, как указывают журналисты, официально в Германии не запрещена, но все же требует уплаты налогов.

Помогать становится все сложнее

Девушка возле Бохумского борделя. Источник: Ingo Otto/FUNKE

Однако из-за преимущественной нелегальности иностранные эскорт-работницы в Германии лишены права на медицину и на защиту. По словам главы консультационного центра защиты женщин в сфере услуг для взрослых Amalie Астрид Ференбах, женщины идут в эту профессию, столкнувшись с бедностью и безработицей.

Дополнительно представительницам древнейшей профессии мира не всегда могут помочь с самым необходимым немецкие волонтеры. По словам спикера гамбургского волонтерского центра Sperrgebiet, Анне Виркхорст, такая ситуация наблюдается преимущественно онлайн, поскольку волонтерам известно, что подавляющее количество профилей девушек контролируют не они лично.

"Мы не можем поговорить с женщинами, возможно, их анкеты, как и сами сайты, не ими управляются. Мы пишем, но не знаем, могут ли они получить наше сообщение", — сказала Виркхорст.

Напомним, ранее в Германии за последние десять лет почти вдвое возросло количество смертей из-за передозировки наркотиков, в частности кокаина.

В то же время министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн призвал правительство ФРГ не выплачивать соцпомощь украинским мужчинам призывного возраста.